Тарас и Елена Тополя расстаются: родители троих детей сделали заявление

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, выступающая под псевдонимом Alyosha, объявили о разводе после 12 лет брака. У пары есть трое детей – двое сыновей и дочь.

О своем решении пара объявила в Instagram, сделав совместное заявление, в котором просят журналистов не беспокоить их дополнительными вопросами:

"Мы разводимся.

Это взвешенное решение нас обоих.

С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и сотворили вместе!

Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни.

Уже не как муж и жена, но как партнеры по воспитанию детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянным трудом над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей.

Все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям.

Мы понимаем внимание, которое привлечет данная новость. Тем не менее, мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов на этот счет. Данная публикация является исчерпывающей. Просим отнестись с пониманием, дополнительных комментариев не будем предоставлять.

Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях Женскую аудиторию хотим заверить, что Тарас – пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужскую — Елена – невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверены, что останется", – говорится в заявлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в июне квартира Тараса и Елены была повреждена взрывной волной, из-за прилета вражеских ракет и БПЛА.