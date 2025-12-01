logo_ukra

BTC/USD

86709

ETH/USD

2837.22

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Тарас та Олена Тополі розлучаються: батьки трьох дітей зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Тарас та Олена Тополі розлучаються: батьки трьох дітей зробили заяву

Українські зірки зробили заяву про розлучення

1 грудня 2025, 11:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Тополя, що виступає під псевдонімом Alyosha, оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. У пари є троє дітей – двоє синів та донька.

Тарас та Олена Тополі розлучаються: батьки трьох дітей зробили заяву

Тарас та Олена Тополі розлучаються: батьки трьох дітей зробили заяву

Тарас та Олена Тополі розлучаються: батьки трьох дітей зробили заяву - фото 2

Про своє рішення пара оголосила в Instagram, зробивши спільну заяву, у якій просять журналістів не турбувати їх додатковими питаннями:

"Ми розлучаємося

Це зважене рішення нас обох.

З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом!

Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю ілюбов’ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя.

Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків.

Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей.

Ми розуміємо увагу, яку приверне дана новина. Проте, ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням, додаткових коментарів не надаватимемо.

Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас — приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу — Олена — неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у червні квартиру Тараса та Олени було пошкоджено вибуховою хвилею, через прильот ворожих ракет та БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини