Тина Кароль эффектно «полакомилась» туфлей: зачем она это сделала (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Украинская
артистка Тина Кароль запустила вместе с украинским брендом свою первую
коллекцию обуви. Эту новость певица сообщила в Instagram сегодня, 8 декабря,
опубликовав эффектный видеоролик. Фото: fakty.ua
Фото: fakty.ua
Так, в нем Кароль готовится "отобедать" туфлей, щедро приправляя ее специями. Певица одета в роскошным белый пиджак, а на ее губах – фирменная красная помада.
Тина Кароль рассказала, что работа над коллекцией велась год. Певица вникала во все технологические нюансы.
Отметим, что обувь сделана из специального износостойкого сатина, а ремешок вручную выложен камнями. Акцентом в коллекции стала микросумка ручной работы. Так, крепления и кольца для сумки и украшения на босоножках разрабатывал ювелир, а качестве украшения использовали кристалл Swarovski особой прозрачности и мерцания.
Поклонники певицы в комментариях засыпали Кароль комплиментами и поздравлениями. Некоторые предлагают исполнительнице выпустить еще и собственную коллекцию нижнего белья.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", любимица украинской публики Тина Кароль впервые вышла на паркет не в роли ведущей, а в роли танцовщицы. Фанаты – в диком востроге.
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