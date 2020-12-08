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Главная Новости Звезды шоубизнес Тина Кароль эффектно «полакомилась» туфлей: зачем она это сделала (ВИДЕО)
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Тина Кароль эффектно «полакомилась» туфлей: зачем она это сделала (ВИДЕО)

Поклонники пришли в восторг от видеоролика и назвали Тину Кароль «обувным маньяком»

сегодня, 12:21
Автор:

Таисия Ерохина

Украинская артистка Тина Кароль запустила вместе с украинским брендом свою первую коллекцию обуви. Эту новость певица сообщила в Instagram сегодня, 8 декабря, опубликовав эффектный видеоролик.

Тина Кароль эффектно «полакомилась» туфлей: зачем она это сделала (ВИДЕО)

Фото: fakty.ua

Так, в нем Кароль готовится "отобедать" туфлей, щедро приправляя ее специями. Певица одета в роскошным белый пиджак, а на ее губах – фирменная красная помада.

"Сегодня особенный день — выход моей первой коллекции обуви", — написала певица.

Тина Кароль рассказала, что работа над коллекцией велась год. Певица вникала во все технологические нюансы.

"Из личного опыта знаю, что такое, когда ноги ноют от неудобных каблуков, даже если они красивые. Никакая красота не достойна ваших страданий", — отметила Кароль.

Отметим, что обувь сделана из специального износостойкого сатина, а ремешок вручную выложен камнями. Акцентом в коллекции стала микросумка ручной работы. Так, крепления и кольца для сумки и украшения на босоножках разрабатывал ювелир, а качестве украшения использовали кристалл Swarovski особой прозрачности и мерцания.

"На эту коллекцию меня вдохновили украинки. Нас научили быть скромнее, чем нужно. Наши женщины – фантастические, пора добавить им любви к себе. Tina Karol x Kachorovska именно об этом! — уверена Тина Кароль. — Главный наш месседж – внутри вас есть любовь к себе, внутри вас есть счастье. Не ждите идеального момента, создайте себе праздник сейчас".

Поклонники певицы в комментариях засыпали Кароль комплиментами и поздравлениями. Некоторые предлагают исполнительнице выпустить еще и собственную коллекцию нижнего белья.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", любимица украинской публики Тина Кароль впервые вышла на паркет не в роли ведущей, а в роли танцовщицы. Фанаты – в диком востроге.


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