Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе

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Ольга Чародий
Обольстительная украинская исполнительница и настоящая поп-дива Тина Кароль покорила своих подписчиков ярким летним образом. Красавица примерила стильный наряд из собственной коллекции. Так, на свежих снимках, которая певица опубликовала на своей странице в Instagram позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета короткой юбки. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки артистки.
Тина Кароль (фото из открытых источников)
Звезда сделала несколько эффектных атмосферных фотографий на
футбольном поле, принимая красивые позы у ворот и демонстрируя образ со всех
сторон. Девушка не только показала прекрасную спортивную форму, но
и новый костюм ее линейки.
Как сообщали ранее Тина Кароль решила порадовать своих фанатов, и опубликовала в своей социальной сети Instagram новый снимок. В частности, отдохнувшая недавно на море с сыном популярная артистка надела черный топ и брюки с высокой талией, которые позволили ей показать "во всей красе" свою фигуру и соблазнительную грудь. Кроме того, красивый образ Тина дополнила образ платком.Так, личная жизнь 36-летней украинской артистки Тины Кароль всегда вызывала повышенный интерес, особенно, после того, как ей стали приписывать роман с молдавским исполнителем Дан Баланом. В последнее время слухи об их романе снова закипели, поскольку Владимир Завадюк — продюсер шоу "Голосу країни", где Тина Кароль и Дан Балан были тренерами, сказал, что их роман был постановочный. Это вызвало резонанс в сети и Владимир поспешил объясниться ситуацию, отметив, что его слова были выбраны не слишком удачно, поэтому в сети появилось много ложных интерпретации.
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