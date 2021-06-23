Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе

Обольстительная украинская исполнительница и настоящая поп-дива Тина Кароль покорила своих подписчиков ярким летним образом. Красавица примерила стильный наряд из собственной коллекции. Так, на свежих снимках, которая певица опубликовала на своей странице в Instagram позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета короткой юбки. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки артистки.

Тина Кароль (фото из открытых источников)









Звезда сделала несколько эффектных атмосферных фотографий на футбольном поле, принимая красивые позы у ворот и демонстрируя образ со всех сторон. Девушка не только показала прекрасную спортивную форму, но и новый костюм ее линейки.

"Давай проведем это лето ярко и красиво вместе с новой коллекцией Tina Karol", — прокомментировала фото Кароль.









Как сообщали ранее Тина Кароль решила порадовать своих фанатов, и опубликовала в своей социальной сети Instagram новый снимок. В частности, отдохнувшая недавно на море с сыном популярная артистка надела черный топ и брюки с высокой талией, которые позволили ей показать "во всей красе" свою фигуру и соблазнительную грудь. Кроме того, красивый образ Тина дополнила образ платком.

личная жизнь 36-летней украинской артистки Тины Кароль всегда вызывала повышенный интерес , особенно, после того, как ей стали приписывать роман с молдавским исполнителем Дан Баланом. В последнее время слухи об их романе снова закипели, поскольку Владимир Завадюк — продюсер шоу "Голосу країни", где Тина Кароль и Дан Балан были тренерами, сказал, что их роман был постановочный.

Это вызвало резонанс в сети и Владимир поспешил объясниться ситуацию, отметив, что его слова были выбраны не слишком удачно, поэтому в сети появилось много ложных интерпретации.

Так,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!