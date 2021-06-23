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Главная Новости Звезды шоубизнес Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе
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Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе

Звезда Тина Кароль сделала несколько эффектных атмосферных фотографий на футбольном поле

сегодня, 06:01
Автор:

Ольга Чародий

Обольстительная украинская исполнительница и настоящая поп-дива Тина Кароль покорила своих подписчиков ярким летним образом. Красавица примерила стильный наряд из собственной коллекции. Так, на свежих снимках, которая певица опубликовала  на своей странице в Instagram позировала в розовой укороченной футболке и такого же цвета короткой юбки. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ножки артистки.

Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе

Тина Кароль (фото из открытых источников)

Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе - фото 2


Звезда сделала несколько эффектных атмосферных фотографий на футбольном поле, принимая красивые позы у ворот и демонстрируя образ со всех сторон. Девушка не только  показала  прекрасную спортивную форму,  но  и  новый костюм ее линейки.

"Давай проведем это лето ярко и красиво вместе с новой коллекцией Tina Karol", — прокомментировала фото Кароль.


Тина Кароль похвасталась стройными ножками в эффектном летнем образе - фото 3

Как сообщали ранее Тина Кароль решила порадовать своих фанатов, и опубликовала в своей социальной сети  Instagram новый снимок. В частности, отдохнувшая недавно на море с сыном популярная артистка надела черный топ и брюки с высокой талией, которые позволили ей показать "во всей красе" свою фигуру и соблазнительную грудь. Кроме того, красивый образ Тина дополнила образ платком.

Так, личная жизнь 36-летней украинской артистки Тины Кароль всегда вызывала повышенный интерес, особенно, после того, как ей стали приписывать роман с молдавским исполнителем Дан Баланом. В последнее время слухи об их романе снова закипели, поскольку Владимир Завадюк — продюсер шоу "Голосу країни", где Тина Кароль и Дан Балан были тренерами, сказал, что их роман был постановочный. Это вызвало резонанс в сети и Владимир поспешил объясниться ситуацию, отметив, что его слова были выбраны не слишком удачно, поэтому в сети появилось много ложных интерпретации.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CQYGREFLrhc/
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