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Тина Кароль порадовала фото в откровенном «кошачьем» наряде

Реакция поклонников не замедлила себя ждать

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий

Музыкант и артистка Тина Кароль решила порадовать своих фанатов, и опубликовала в своей социальной сети  Instagram новый снимок. В частности, отдохнувшая недавно на море с сыном популярная артистка надела черный топ и брюки с высокой талией, которые позволили ей показать "во всей красе" свою фигуру и соблазнительную грудь. Кроме того, красивый образ Тина дополнила образ платком.

Тина Кароль порадовала фото в откровенном «кошачьем» наряде

Тина Кароль (фото из открытых источников)

"Платочки — новый drop", — подписала она свою фотосессию.

Фолловеры не смогли остаться равнодушными от такого фото и сразу стали оставлять комментарии под фото, засыпая  артистку комплиментами.  

"Кошечка", "Вау какая", "Огонь", "Невероятная", "Дан Балан еще пожалеет", "Почему такая идеальная?", "Кароль, что за огонь", — пишут в комментариях фанаты.


Тина Кароль порадовала фото в откровенном «кошачьем» наряде - фото 2

Как сообщали ранее личная жизнь 36-летней украинской артистки Тины Кароль всегда вызывала повышенный интерес, особенно, после того, как ей стали приписывать роман с молдавским исполнителем Дан Баланом. В последнее время слухи об их романе снова закипели, поскольку Владимир Завадюк — продюсер шоу "Голосу країни", где Тина Кароль и Дан Балан были тренерами, сказал, что их роман был постановочный. Это вызвало резонанс в сети и Владимир поспешил объясниться ситуацию, отметив, что его слова были выбраны не слишком удачно, поэтому в сети появилось много ложных интерпретации.

Он признался, что часто замечал "химию" между исполнителями.  Сама певица также решила подогреть интерес к этой теме и опубликовала у себя в Instagram Stories фотографию, на которой позирует в красивом блестящей платье, а Дан Балан стоит сзади и нежно касается ее щеки.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CO9v_aer8_U/
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