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Тина Кароль показала, как отдыхала в Африке с сыном

Певица Тина Кароль вспоминает, что первыми на сафари они с Вениамином увидели обезьян гиббонов

сегодня, 01:41
Автор:

Ольга Чародий

Украинская певица рассказала, что недавно совершила путешествие в жаркую Намибию и осталась под огромным впечатлением от этой страны. В интервью "Светской жизни" артистка рассказала Кате Осадчей о своей поездке и эмоциях от увиденного.

Тина Кароль показала, как отдыхала в Африке с сыном

Тина Кароль (фото из открытых источников)

По словам артистки, путешествие длилось 12 дней, за которые удалось объехать всю страну. Побывали и в пустыне, и на берегу океана.

 "Это самая цивилизованная часть Африки. Это разный ландшафт, от океана, затерянных кораблей до дюн. Мы там сделали целую фотосессию, я взяла Веню по мышку, сказала: "Мы едем в путешествие". 12 дней мы путешествовали в машине по всей стране" — рассказала Тина Кароль в интервью.

Певица призналась, что самое сильное впечатление на нее произвели гиббоны, которые в Африке просто повсюду. Однако туристы быстро привыкли к экзотике и вскоре даже жирафы не вызывали удивления.

Напомним, исполнительница Тина Кароль не слишком часто радует своих поклонников подробностями своей жизни. Но когда она уж решается это сделать, то это у нее получается ярко и очень интересно. Так, знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях видео с домашней тренировки.

Тина Кароль показала, как отдыхала в Африке с сыном - фото 2


Звезда продемонстрировала, как выглядит без косметики в повседневной жизни. Известно, что у Тины Кароль есть свой собственный спортивный зал, который обустроила прямо на территории загородного дома. Она признается, что постоянно работает над собой, ведь это помогает ей непревзойденно и роскошно выглядеть в кадре на съемках очередного клипа или программы. Для занятий в спортзале артистка выбрала темные лосины, светло-серый топ и ярко-розовые кроссовки.




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Источник: https://1plus1.video/svetskaya-zhizn
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