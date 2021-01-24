В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (видео)

Язык
Coinspot 24.01.2021
BTC/USD
32002.62
ETH/USD
1361.91
LTC/USD
138.77
НБУ 24.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Исполнительница Тина Кароль не слишком часто радует своих поклонников подробностями своей жизни. Но когда она уж решается это сделать, то это у нее получается ярко и очень интересно. Так, знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях видео с домашней тренировки.
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
Звезда продемонстрировала, как выглядит без косметики в повседневной жизни. Известно, что у Тины Кароль есть свой собственный спортивный зал, который обустроила прямо на территории загородного дома. Она признается, что постоянно работает над собой, ведь это помогает ей непревзойденно и роскошно выглядеть в кадре на съемках очередного клипа или программы.
Для занятий в спортзале артистка выбрала темные лосины, светло-серый топ и ярко-розовые кроссовки. Волосы она собрала в пучок. Кароль также рассказала, что в обычной жизни не любит слишком часто пользоваться косметикой, поэтому часто не красится, когда находится дома.
На видео Тина Кароль сидит на тренажере перед зеркалом, на фоне громко играет музыка, а певица ритмично двигает ногой под музыку.
Как сообщало издание "Комментарии", как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине. Популярная украинская исполнительница Тина Кароль даже в непростое экономическое время в Украине чувствует себя уверенно, потому что умеет неплохо зарабатывать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости