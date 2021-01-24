В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (видео)

Исполнительница Тина Кароль не слишком часто радует своих поклонников подробностями своей жизни. Но когда она уж решается это сделать, то это у нее получается ярко и очень интересно. Так, знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях видео с домашней тренировки.

Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Звезда продемонстрировала, как выглядит без косметики в повседневной жизни. Известно, что у Тины Кароль есть свой собственный спортивный зал, который обустроила прямо на территории загородного дома. Она признается, что постоянно работает над собой, ведь это помогает ей непревзойденно и роскошно выглядеть в кадре на съемках очередного клипа или программы.

Для занятий в спортзале артистка выбрала темные лосины, светло-серый топ и ярко-розовые кроссовки. Волосы она собрала в пучок. Кароль также рассказала, что в обычной жизни не любит слишком часто пользоваться косметикой, поэтому часто не красится, когда находится дома.

На видео Тина Кароль сидит на тренажере перед зеркалом, на фоне громко играет музыка, а певица ритмично двигает ногой под музыку.

Также мы писали, Тина Кароль разозлила своих поклонников. Популярная украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала на своей странице в социальных сетях stories, на которое поклонники отреагировали весьма неоднозначно. Так, она предложила своим фанатам следить за ее творчеством в российской социальной сети "Одноклассники".

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