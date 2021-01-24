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В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (видео)

Тина Кароль судья 11 сезона шоу "Голос країни" и для того, чтобы непревзойденно выглядеть в карде, она много работает над своим телом

сегодня, 19:01
Автор:

Любовь Блажко

Исполнительница Тина Кароль не слишком часто радует своих поклонников подробностями своей жизни. Но когда она уж решается это сделать, то это у нее получается ярко и очень интересно. Так, знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях видео с домашней тренировки.

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (видео)

Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Звезда продемонстрировала, как выглядит без косметики в повседневной жизни. Известно, что у Тины Кароль есть свой собственный спортивный зал, который обустроила прямо на территории загородного дома. Она признается, что постоянно работает над собой, ведь это помогает ей непревзойденно и роскошно выглядеть в кадре на съемках очередного клипа или программы. 

Для занятий в спортзале артистка выбрала темные лосины, светло-серый топ и ярко-розовые кроссовки. Волосы она собрала в пучок. Кароль также рассказала, что в обычной жизни не любит слишком часто пользоваться косметикой, поэтому часто не красится, когда находится дома. 

На видео Тина Кароль сидит на тренажере перед зеркалом, на фоне громко играет музыка, а певица ритмично двигает ногой под музыку. 

Как сообщало издание "Комментарии", как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине. Популярная украинская исполнительница Тина Кароль даже в непростое экономическое время в Украине чувствует себя уверенно, потому что умеет неплохо зарабатывать.
Также мы писали, Тина Кароль разозлила своих поклонников. Популярная украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала на своей странице в социальных сетях stories, на которое поклонники отреагировали весьма неоднозначно. Так, она предложила своим фанатам следить за ее творчеством в российской социальной сети "Одноклассники". 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CKa0mpBAfAt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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