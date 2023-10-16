ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис 2023: кто зарабатывает десятки миллионов

Аналитики журнала Forbes представили список самых высокооплачиваемых кинозвёзд женского пола в 2023 году. Если суммировать все гонорары, которые заработали звездные актрисы за 2023 год, выйдет довольно внушительная сумма.

Сандра Буллок. Фото: из открытых источников

Итак, по версии журнала Forbes на 10-м месте по уровню заработка оказалась Дженнифер Лоуренс, которая снялась во многих кинокартинах в 2023 году. Но самым знакомым фильмом оказался киношедевр "Голодные игры". В нынешнем году благодаря кинотворчеству девушка заработала 28 млн долларов.

На 9-той позиции по уровню заработка – Джулия Робертс, которая всем запомнилась по роли в кинокартине "Красотка". Она заработала з 2023 год почти 30 млн долларов.

На 8-й позиции оказалась Галь Гадот, которая благодаря своей запоминающейся внешности заработала только за 2023 год больше, чем 31,5 млн долларов.

На 7-ом месте в рейтинге оказалась Анджелина Джоли. Несмотря на то, что киноактриса в последнее время редко снимается в кино, она за 2023 год заработала 35,5 млн долларов.

На 6-м месте в рейтинге Риз Уизерспун, которую за глаза называют самой богатой женщиной в мире кино. Она увеличила свое состояние в 2023 году на 36 млн долларов.

На 5-ой позиции разместилась Кэмерон Диаз. Несмотря на то, что актриса официально объявила о завершении своей кинокарьеры. Многие режиссёры не против пригласить Кэмерон Диаз снятся в фильме. Именно поэтому Кэмерон Диаз заработала 42 млн долларов в нынешнем году.

На 4-м месте по уровню заработков в киноиндустрии — София Вергара. Основной доход ей принесла роль в сериале "Американская семейка". За 2023 год звезда стала богаче на 43 млн долларов.

И ТОП-тройку самых высокооплачиваемых актрис в 2023 году открывает Марго Робби, которую, конечно же, знают по роли в фильме "Барби". По некоторым источникам ее доходы в 2023 году превысили 50 млн долларов.

На почетном втором месте разместилась Скарлетт Йоханссон, которая находится на пике своей славы, имея невероятную популярность. Она заработала 56 млн долларов.

Ну, и возглавляет рейтинг журнала Forbes неподражаемая Сандра Буллок. Она за нынешний год заработала 70 млн долларов. Несмотря на огромную популярность, в личной жизни Сандры не все так радужно. В Этом году она потеряла любимого человека. Который ушел из жизни, не сумев побороть болезнь.

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