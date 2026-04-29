Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная" (ФОТО)

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико Габриэль Родригес Веласкес принимает участие в национальном отборе и имеет шанс представить страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2026". В результате Веласкес может стать первой трансгендерной моделью, которая может выиграть этот конкурс красоты.

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико Габриэль Родригес Веласкес. Фото: instagram/gabrielarostra

Родригес Веласкес соперничает на равных условиях с другими кандидатками на национальном конкурсе красоты. Если она победит в отборе, станет представительницей Пуэрто-Рико на одном из самых известных конкурсов красоты мира.

Организация "Мисс Вселенная" разрешает участие трансгендерных женщин еще с 2012 года. Первой открыто трансгендерной участницей международного финала стала испанка Анджела Понсе в 2018 году. Кроме того, Пуэрто-Рико уже имеет собственный опыт таких изменений: в 2023 году Даниэла Арройо Гонсалес стала первой открыто трансгендерной участницей национального конкурса.

Кроме того, сам конкурс красоты в последние годы конкурс существенно обновил правила. С 2022 года к участию допускают замужних женщин, матерей и беременных участниц. Организаторы заявляли, что личный статус не должен ущемлять возможности женщин.

