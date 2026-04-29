Главная Новости Звезды шоубизнес Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная" (ФОТО)
Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная" (ФОТО)

Габриэль Родригес Веласкес принимает участие в отборе на "Мисс Вселенную-2026" от Пуэрто-Рико.

29 апреля 2026, 14:55
Slava Kot

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико Габриэль Родригес Веласкес принимает участие в национальном отборе и имеет шанс представить страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2026". В результате Веласкес может стать первой трансгендерной моделью, которая может выиграть этот конкурс красоты.

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная" (ФОТО)

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико Габриэль Родригес Веласкес. Фото: instagram/gabrielarostra

Родригес Веласкес соперничает на равных условиях с другими кандидатками на национальном конкурсе красоты. Если она победит в отборе, станет представительницей Пуэрто-Рико на одном из самых известных конкурсов красоты мира.

Организация "Мисс Вселенная" разрешает участие трансгендерных женщин еще с 2012 года. Первой открыто трансгендерной участницей международного финала стала испанка Анджела Понсе в 2018 году. Кроме того, Пуэрто-Рико уже имеет собственный опыт таких изменений: в 2023 году Даниэла Арройо Гонсалес стала первой открыто трансгендерной участницей национального конкурса.

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты ”Мисс Вселенная” (ФОТО) - фото 2

Трансгендерная модель из Пуэрто-Рико Габриэль Родригес Веласкес. Фото: instagram/gabrielarostra

Кроме того, сам конкурс красоты в последние годы конкурс существенно обновил правила. С 2022 года к участию допускают замужних женщин, матерей и беременных участниц. Организаторы заявляли, что личный статус не должен ущемлять возможности женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на конкурсе красоты "Мисс Таиланд" произошла серия курьезных случаев, в том числе у одной участницы на сцене выпали виниры. Другая девушка исполнила неожиданный хип-хоп танец в бикини на конкурсе красоты.

Также "Комментарии" писали, что у "Мисс Финляндии" забрали корону конкурса красоты после одного скандального фото.



Источник: https://www.hola.com/us/celebrities/20260416896138/miss-universe-puerto-rico-second-transgender-contestant/
