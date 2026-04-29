Трансгендерна модель з Пуерто-Рико може виграти конкурс краси "Міс Всесвіт" (ФОТО)

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес бере участь у національному відборі та має шанс представити країну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2026". Як наслідок, Веласкес може стати першою трансгендерною моделю, яка може виграти цей конкурс краси.

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес. Фото: instagram / gabrielarostra

Родрігес Веласкес змагається на рівних умовах з іншими кандидатками на національному конкурсі краси. Якщо вона переможе у відборі, то стане представницею Пуерто-Рико на одному з найвідоміших конкурсів краси світу.

Організація "Міс Всесвіт" дозволяє участь трансгендерних жінок ще з 2012 року. Першою відкрито трансгендерною учасницею міжнародного фіналу стала іспанка Анджела Понсе у 2018 році. Крім того, Пуерто-Рико вже має власний досвід таких змін: у 2023 році Даніела Арройо Гонсалес стала першою відкрито трансгендерною учасницею національного конкурсу.

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес. Фото: instagram / gabrielarostra

Крім того, сам конкурс краси останніми роками конкурс суттєво оновив правила. З 2022 року до участі допускають заміжніх жінок, матерів та вагітних учасниць. Організатори заявляли, що особистий статус не повинен обмежувати можливості жінок.

