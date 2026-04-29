Головна Новини Зірки шоу бізнес Трансгендерна модель з Пуерто-Рико може виграти конкурс краси "Міс Всесвіт" (ФОТО)
Трансгендерна модель з Пуерто-Рико може виграти конкурс краси "Міс Всесвіт" (ФОТО)

Габріель Родрігес Веласкес бере участь у відборі на "Міс Всесвіт-2026" від Пуерто-Рико.

29 квітня 2026, 14:55
Slava Kot

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес бере участь у національному відборі та має шанс представити країну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2026". Як наслідок, Веласкес може стати першою трансгендерною моделю, яка може виграти цей конкурс краси.

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико може виграти конкурс краси "Міс Всесвіт" (ФОТО)

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес. Фото: instagram / gabrielarostra

Родрігес Веласкес змагається на рівних умовах з іншими кандидатками на національному конкурсі краси. Якщо вона переможе у відборі, то стане представницею Пуерто-Рико на одному з найвідоміших конкурсів краси світу.

Організація "Міс Всесвіт" дозволяє участь трансгендерних жінок ще з 2012 року. Першою відкрито трансгендерною учасницею міжнародного фіналу стала іспанка Анджела Понсе у 2018 році. Крім того, Пуерто-Рико вже має власний досвід таких змін: у 2023 році Даніела Арройо Гонсалес стала першою відкрито трансгендерною учасницею національного конкурсу.

Трансгендерна модель з Пуерто-Рико Габріель Родрігес Веласкес. Фото: instagram / gabrielarostra

Крім того, сам конкурс краси останніми роками конкурс суттєво оновив правила. З 2022 року до участі допускають заміжніх жінок, матерів та вагітних учасниць. Організатори заявляли, що особистий статус не повинен обмежувати можливості жінок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на конкурсі краси "Міс Таїланд" сталася серія курйозних випадків, зокрема в однієї учасниці на сцені випали вініри. Інша ж дівчина виконала несподіваний хіп-хоп танець у бікіні на конкурсі красі.

Також "Коментарі" писали, що у "Міс Фінляндії" забрали корону конкурсу краси після одного скандального фото.



Джерело: https://www.hola.com/us/celebrities/20260416896138/miss-universe-puerto-rico-second-transgender-contestant/
