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Тренер Тэмми Хемброу в незаметном купальнике восхитила своих поклонников

Девушка не только сама занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, но и вдохновляет других начать работать над своей фигурой

9 июня 2021, 02:33
Автор:

Ольга Чародий

27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно занимается своей страницей в социальной сети Инстаграм, где за ней следят более 12 миллионов подписчиков.

Тренер Тэмми Хемброу в незаметном купальнике восхитила своих поклонников

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

Дело в том, что девушка не только сама занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, но и вдохновляет других начать работать над своей фигурой и самочувствие. К тому же, красавица регулярно делится с фолловерами кадрами из своих обычной жизни. А жаркая пора года заставляет ее чаще появляться именно в бикини. Это подтверждают и свежие снимки Тэмми, на которых она позирует без макияжа, прически и в едва заметном купальнике телесного цвета. Ничего лишнего, настоящая красавица.

Тренер Тэмми Хемброу в незаметном купальнике восхитила своих поклонников - фото 2


Как сообщали ранее каждая девушка мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно построить крепкую семью. Но не всем представительницам прекрасного пола удается сделать это легко и быстро. Психологи выделили несколько причин, из-за которых у девушки может не складываться личная жизнь.  Так, у некоторых девушек бывают слишком высокие требования и запросы к партнеру, что становится одной из причин невезения в любви. Понятно, что рядом с собой хочется видеть идеального мужчину, но таких не бывает. Нужно быть чуть более снисходительной к потенциальным ухажерам.

Тренер Тэмми Хемброу в незаметном купальнике восхитила своих поклонников - фото 3


У каждого из нас в голове имеется определенная модель семьи, которую мы считаем идеальной. Нередки случаи, когда женщинам не везет в любви потому, что они сами выросли в семье, где не было отца или был, но вел себя неподобающим образом. Мы часто перенимаем и копируем отношения наших родителей. Читайте  больше в  нашем материале. 


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Источник: https://www.instagram.com/tammyhembrow/
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