Трудно поверить: это обольстительная модель страдает от одиночества

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Ольга Чародий
Роскошная модель из Швейцарии всегда в центре внимания, но все одна остается одинокой. Почему — читайте дальше. 26-летняя модель из Швейцарии Селин Сентино активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где имеет более 504 тысяч подписчиков. И это неудивительно, ведь девушка имеет не только особую красоту, но и любит радовать своих фанатов пикантным контентом, передает Daily Star.
Селин Сентино (фото из открытых источников)
Но ее красота только захватывает мужчин, а не помогает ей в
отношениях. Модель признается, что уже 7 лет одинокая, поскольку ребята просто
боятся с ней флиртовать. По словам Селин, часто в кафе и клубах представители
противоположного пола проявляют к ней внимание, но почти никогда не подходят,
чтобы познакомиться. Только редко, иногда и на навеселе мужика все же находят
смелость, чтобы поздороваться и пообщаться.
Как добавляет красавица, у нее нет типажа мужчин, но она в
восторге, когда ребята могут ее рассмешить и хоть немного выше ее ростом.
"Что касается волос или лица, то мне все равно, я считаю, что личность гораздо важнее внешность", — отмечает Селин, хотя сама раньше очень внимательно относилась к себе.
Но сейчас модель еще и продает свои пикантные кадры и с юмором относится к тем, кто раньше ее оскорблял в сети через походы к хирургу.
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