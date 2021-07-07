Трудно поверить: это обольстительная модель страдает от одиночества

Роскошная модель из Швейцарии всегда в центре внимания, но все одна остается одинокой. Почему — читайте дальше. 26-летняя модель из Швейцарии Селин Сентино активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где имеет более 504 тысяч подписчиков. И это неудивительно, ведь девушка имеет не только особую красоту, но и любит радовать своих фанатов пикантным контентом, передает Daily Star.

Селин Сентино (фото из открытых источников)





Но ее красота только захватывает мужчин, а не помогает ей в отношениях. Модель признается, что уже 7 лет одинокая, поскольку ребята просто боятся с ней флиртовать. По словам Селин, часто в кафе и клубах представители противоположного пола проявляют к ней внимание, но почти никогда не подходят, чтобы познакомиться. Только редко, иногда и на навеселе мужика все же находят смелость, чтобы поздороваться и пообщаться.

"Они сначала всегда немного застенчивы и пугливы, но со временем замечают, что со мной приятно разговаривать и немного расслабляются. Думаю, это очень мило, что сначала они нервничают", — отмечает она.

Как добавляет красавица, у нее нет типажа мужчин, но она в восторге, когда ребята могут ее рассмешить и хоть немного выше ее ростом.

"Что касается волос или лица, то мне все равно, я считаю, что личность гораздо важнее внешность", — отмечает Селин, хотя сама раньше очень внимательно относилась к себе.





Но сейчас модель еще и продает свои пикантные кадры и с юмором относится к тем, кто раньше ее оскорблял в сети через походы к хирургу.

"Раньше я была очень несчастной, как в ловушке в собственном теле. Я упорно работала парикмахером и сэкономила все деньги на первой работе. Поэтому сейчас у меня увеличенная грудь и филеры на лице. После многих издевательств я наконец довольна собой, у меня много друзей, замечательная семья, но нет только парня, который бы это разделял со мной", — рассказала Селин.





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