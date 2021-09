Тур-менеджер Rolling Stones погиб в могиле, которую рыл для своей собаки

Тур-менеджер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones и американского певца Боба Дилана Мик Бридген погиб, копая могилу для своей собаки. Об этом пишет издание TMZ.



Мик Бридген - фото из открытых источников

Журналистам о смерти Бридгена сообщила его жена Джулия. По словам женщины, Мик копал могилу для их собаки Трэвиса, что умирал, в своем имении в Санта-Роза (штат Калифорния). Неожиданно земля накрыла 73-летнего Бридгена, который находился в яме. Свидетелем происшествия стал сосед. Он вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Бригден умер мгновенно. 14-летнего Трэвиса усыпили через два дня после смерти Мика.

Напомним, всемирно известная музыкальная группа The Rolling Stones заявила, что готова подать иск против президента США Дональда Трампа за нарушение лицензионного права в своей предвыборной кампании, где он использовал без разрешения хит "You Can’t Always Get What You Want". Об это передает издание Deadline, ссылаясь на заявление рок-коллектива.Отмечается, что предварительно лидер группы Мик Джаггер через своего продюсера обратился к американскому лидеру с требованием не использовать песни группы, не получив соответствующего разрешения. "Поскольку неоднократные обращения к Дональду Трампу ни к чему не привели, The Rolling Stones прибегает к дальнейшим мерам с целью запретить ему использовать песни группы в любых дальнейших политических мероприятиях", — указано в сообщении.

При этом компания, которая выпускает пластинки The Rolling Stones, заявила, что данный поступок Трампа является прямым нарушением лицензионного права. "Если Дональд Трамп не будет учитывать эксклюзивный характер сделки и продолжит использовать песни Rolling Stones, то его ждет судебный иск по делу о нарушении запрета и использование музыки без соответствующей лицензии", — подчеркивается в заявлении.



