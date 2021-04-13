У Маколея Калкина родился сын

Маколей Калкин впервые стал отцом! Да, да, тот самый Калкин, который навсегда запомнился десяткам миллионов зрителей как Кевин из рождественской комедии "Один дома". А теперь ему уже 40 лет, и у него родился сын.

Маколей Калкин (фото из открытых источников)

Подруга Маколея Бренда Сонг, с которой он живет уже несколько лет, родила мальчика 5 апреля в Лос-Анджелесе в 13:10 по местному времени. Об этом 12 апреля сообщил популярный журнал Esquire. Малыш появился на свет с весом 3 килограмма 120 граммов. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.

Счастливые родители уже дали своему первенцу имя — Дакота. Так звали родную сестру Маколея, которая погибла 9 декабря 2008 года в Лос-Анджелесе. Девушку сбила машина.

Бренда и Маколей познакомились в 2017 году на съемках комедии "Земля перемен". Картину снял друг Калкина Сет Грин.

Напомним, в новом сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" появится звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин. Об этом официально сообщил один из шоураннеров проекта Райан Мерфи на своей странице в Instagram. Создатель проекта опубликовал тизер нового сезона с именами актеров, которые участвовали в съемках. Среди них оказался и 39-летний Маколей Калкин, который уже давно не появлялся на больших экранах, разве что в рекламных роликах. Пока неизвестно, кого именно сыграет актер, ведь тема нового сезона и детали его сюжета держатся в секрете.

Точной даты выхода 10-го сезона также пока нет, поэтому зрителям остается только ждать. Кстати, на своем аккаунте в Twitter, звезда "Один дома" с юмором прокомментировал свое возвращение: "Проснулся и понял, что я в тренде. Кто-нибудь объяснит, что происходит?".



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