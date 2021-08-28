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Главная Новости Звезды шоубизнес У Тома Круза украли автомобиль BMW с ценным багажом
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У Тома Круза украли автомобиль BMW с ценным багажом

Инцидент произошел в Бирмингеме

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий

В голливудского актера Тома Круза во время пребывания в Великобритании украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает издание Independent.

У Тома Круза украли автомобиль BMW с ценным багажом

Том Круз (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в Бирмингеме. Актер остановился в гостинице, а его охранник оставил автомобиль на стоянке. Пока известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. О том, что автомобиль исчез — первым узнал охранник Круза. Он сообщил в полицию. Автомобиль довольно быстро удалось найти, поскольку там было установлено специальную систему для слежки. Однако, воры украли весь багаж, который сам актер оценил в тысячу фунтов. Детали инцидента рассказал глава службы безопасности актера Джек Ричер.

"Тома возили на этой машине, когда он был в Бирмингеме, а часть вещей и багажа он составил в автомобиль ... Машину мы довольно быстро нашли, но все, что было внутри — исчезло", — рассказал он.

В полиции сообщили, что автомобиль достаточно быстро нашли в Сметвике. Теперь правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, 57-летний Том Круз давно пополнил ряды самых популярных и успешных актеров Голливуда. Он продолжает сниматься в захватывающих боевиках и покоряет своим невероятным талантом. Издание CinemaBlend узнало, сколько же получает актер за одно сказанное слово на съемочной площадке. Известно, что Том Круз начал свою актерскую карьеру в 1981 году и успел сняться почти в 50 фильмах. На основе всех его проектов были сделаны расчеты, в которых говорится, что за одно слово в фильме он получает 7 тысяч долларов (около 190 тыс. гривен).


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Источник: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/tom-cruise-mission-impossible-7-birmingham-b1909645.html
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