У Тома Круза украли автомобиль BMW с ценным багажом

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Ольга Чародий
В голливудского актера Тома Круза во время пребывания в Великобритании
украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает
издание Independent.
Том Круз (фото из открытых источников)
Инцидент произошел в Бирмингеме. Актер остановился в гостинице, а его охранник оставил автомобиль на стоянке. Пока известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. О том, что автомобиль исчез — первым узнал охранник Круза. Он сообщил в полицию. Автомобиль довольно быстро удалось найти, поскольку там было установлено специальную систему для слежки. Однако, воры украли весь багаж, который сам актер оценил в тысячу фунтов. Детали инцидента рассказал глава службы безопасности актера Джек Ричер.
В полиции сообщили, что автомобиль достаточно быстро нашли в Сметвике. Теперь правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, 57-летний Том Круз давно пополнил ряды самых популярных и успешных актеров Голливуда. Он продолжает сниматься в захватывающих боевиках и покоряет своим невероятным талантом. Издание CinemaBlend узнало, сколько же получает актер за одно сказанное слово на съемочной площадке. Известно, что Том Круз начал свою актерскую карьеру в 1981 году и успел сняться почти в 50 фильмах. На основе всех его проектов были сделаны расчеты, в которых говорится, что за одно слово в фильме он получает 7 тысяч долларов (около 190 тыс. гривен).
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