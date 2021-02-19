Участник «Голос країни» получил в Египте травму

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Ольга Чародий
Участник телепроекта "Голос країни", актер Эдгар Винницкий
будучи на отдыхе в Египте сломал шейку бедра и был срочно госпитализирован. По
его словам, ситуация оказалась настолько серьезной, что отсчет времени шел
буквально на часы.
Эдгар Винницкий, фото - из открытых источников
Кроме того, поэт предложил своим поклонникам перевести на расчетный счет кто сколько может. Необходимую начальную сумму собрали всего за сутки.
При этом, Винницкий уточняет, что "заплатили не всю сумму, а только часть денег перед операцией, так как за время путешествия научились торговаться.
Напомним, известный американский актер Шайа ЛаБаф, который прославился своими ролями в фильмах "Трансформеры", "Тупой и еще тупее тупого" и многих других, убивал уличных животных. По словам экс-возлюбленной голливудского актера, во время подготовки к съемкам фильма "Выбивая долги", который вышел на телеэкраны в 2020 году, Шайа придумал способ, как лучше вжиться в будущую роль. Он стал убивать бродячих собак в городе. Стоит отметить, что в фильме Шайа ЛаБаф должен был играть бандита, который вместе с коллегой наказывал должников, "выбивая" из них долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.
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