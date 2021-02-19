Участник «Голос країни» получил в Египте травму

Участник телепроекта "Голос країни", актер Эдгар Винницкий будучи на отдыхе в Египте сломал шейку бедра и был срочно госпитализирован. По его словам, ситуация оказалась настолько серьезной, что отсчет времени шел буквально на часы.

Эдгар Винницкий, фото - из открытых источников

"Путешествие в Египте подошло к концу. Вчера упал не самым благоприятным образом. Думали, до утра подождем, может, ушиб какой-то… Утром отель предложил за свой счет отвезти на X ray МРТ, для снимков. И мы успели очень вовремя, как сказал наш лечащий доктор. Перелом бедренной кости непосредственно рядом с тазобедренным суставом. Операция необходима была немедленно", — написал Эдгар в Fecebook.

Кроме того, поэт предложил своим поклонникам перевести на расчетный счет кто сколько может. Необходимую начальную сумму собрали всего за сутки.

При этом, Винницкий уточняет, что "заплатили не всю сумму, а только часть денег перед операцией, так как за время путешествия научились торговаться.









Напомним, известный американский актер Шайа ЛаБаф, который прославился своими ролями в фильмах "Трансформеры", "Тупой и еще тупее тупого" и многих других, убивал уличных животных. По словам экс-возлюбленной голливудского актера, во время подготовки к съемкам фильма "Выбивая долги", который вышел на телеэкраны в 2020 году, Шайа придумал способ, как лучше вжиться в будущую роль. Он стал убивать бродячих собак в городе. Стоит отметить, что в фильме Шайа ЛаБаф должен был играть бандита, который вместе с коллегой наказывал должников, "выбивая" из них долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.

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