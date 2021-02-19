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Главная Новости Звезды скандал Бывшая девушка голливудского актера раскрыла его страшную тайну
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Бывшая девушка голливудского актера раскрыла его страшную тайну

Девушка рассказа о том, каким ужасным образом актер готовился к съемкам в фильме

сегодня, 11:58
Автор:

Мокрик Анастасия

Известный американский актер Шайа ЛаБаф, который прославился своими ролями в фильмах "Трансформеры", "Тупой и еще тупее тупого" и многих других, убивал уличных животных. Об этом рассказала его бывшая  девушка, певица FKA Twigs, в интервью для журнала Elle.

Бывшая девушка голливудского актера раскрыла его страшную тайну

Американский актер убивал собак на улице - фото: Getty Images

По словам экс-возлюбленной голливудского актера, во время подготовки к съемкам фильма "Выбивая долги", который вышел на телеэкраны в 2020 году, Шайа придумал способ, как лучше вжиться в будущую роль. Он стал убивать бродячих собак в городе. Стоит отметить, что в фильме Шайа ЛаБаф должен был играть бандита, который вместе с коллегой "наказывал" должников, "выбивая" из них долги  для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.

Певица отметила, что узнав о том, как ее возлюбленный "вживается" в роль, пришла в ужас, ведь такое невозможно было даже вообразить. Она попыталась ему объяснить, что это ужасные поступки и никакая роль того не стоит. Однако актер стал доказывать обратное, утверждая, что убийства собак и вправду помогут ему лучше отыграть роль в фильме и лучше в нее вжиться.

Кроме того, кинозвезда обвинял девушку в том, что она не поддерживает его в творчестве. Затем он и вовсе заявил, что она не знает, как это, быть актером. Шайа сравнил профессию своей партнерши с профессией киноактера и отметил, что он не забирается на сцену ради пары движений, а отыгрывает настоящую роль в фильмах. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о восходящих звездах 2021: кто попал в рейтинг журнала Time. Также сайт информировал о смерти известного российского актера, звезды "Иронии судьбы" и "Служебного романа".



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Источник: https://www.elle.com/culture/celebrities/a35460385/fka-twigs-shia-la-beouf-abuse/
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