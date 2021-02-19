Бывшая девушка голливудского актера раскрыла его страшную тайну

Известный американский актер Шайа ЛаБаф, который прославился своими ролями в фильмах "Трансформеры", "Тупой и еще тупее тупого" и многих других, убивал уличных животных. Об этом рассказала его бывшая девушка, певица FKA Twigs, в интервью для журнала Elle.

Американский актер убивал собак на улице - фото: Getty Images

По словам экс-возлюбленной голливудского актера, во время подготовки к съемкам фильма "Выбивая долги", который вышел на телеэкраны в 2020 году, Шайа придумал способ, как лучше вжиться в будущую роль. Он стал убивать бродячих собак в городе. Стоит отметить, что в фильме Шайа ЛаБаф должен был играть бандита, который вместе с коллегой "наказывал" должников, "выбивая" из них долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.

Певица отметила, что узнав о том, как ее возлюбленный "вживается" в роль, пришла в ужас, ведь такое невозможно было даже вообразить. Она попыталась ему объяснить, что это ужасные поступки и никакая роль того не стоит. Однако актер стал доказывать обратное, утверждая, что убийства собак и вправду помогут ему лучше отыграть роль в фильме и лучше в нее вжиться.

Кроме того, кинозвезда обвинял девушку в том, что она не поддерживает его в творчестве. Затем он и вовсе заявил, что она не знает, как это, быть актером. Шайа сравнил профессию своей партнерши с профессией киноактера и отметил, что он не забирается на сцену ради пары движений, а отыгрывает настоящую роль в фильмах.

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