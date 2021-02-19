Бывшая девушка голливудского актера раскрыла его страшную тайну

Язык
Coinspot 19.02.2021
BTC/USD
52790.11
ETH/USD
1935.27
LTC/USD
233.61
НБУ 19.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Известный американский актер Шайа ЛаБаф, который прославился своими ролями в фильмах "Трансформеры", "Тупой и еще тупее тупого" и многих других, убивал уличных животных. Об этом рассказала его бывшая девушка, певица FKA Twigs, в интервью для журнала Elle.
Американский актер убивал собак на улице - фото: Getty Images
По словам экс-возлюбленной голливудского актера, во время подготовки к съемкам фильма "Выбивая долги", который вышел на телеэкраны в 2020 году, Шайа придумал способ, как лучше вжиться в будущую роль. Он стал убивать бродячих собак в городе. Стоит отметить, что в фильме Шайа ЛаБаф должен был играть бандита, который вместе с коллегой "наказывал" должников, "выбивая" из них долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.
Певица отметила, что узнав о том, как ее возлюбленный "вживается" в роль,
пришла в ужас, ведь такое невозможно было даже вообразить. Она попыталась ему
объяснить, что это ужасные поступки и никакая роль того не стоит. Однако актер
стал доказывать обратное, утверждая, что убийства собак и вправду помогут ему
лучше отыграть роль в фильме и лучше в нее вжиться.
Кроме того, кинозвезда обвинял девушку в том, что она не поддерживает его в творчестве. Затем он и вовсе заявил, что она не знает, как это, быть актером. Шайа сравнил профессию своей партнерши с профессией киноактера и отметил, что он не забирается на сцену ради пары движений, а отыгрывает настоящую роль в фильмах.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о восходящих звездах 2021: кто попал в рейтинг журнала Time. Также сайт информировал о смерти известного российского актера, звезды "Иронии судьбы" и "Служебного романа".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости