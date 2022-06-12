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Уговоры и деньги не помогли: главная звезда «Сватов» отказалась выступать в оккупированном Донецке

Главная героиня "Сватов" Кравченко отказалась подыгрывать российской пропаганде

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в телесериале "Сваты" Валюху, отказалась ехать в родной для нее Донецк, который сейчас временно оккупирован РФ. Якобы ранее женщина дала согласие на то, что поедет в Донецк, чтобы сыграть там на сцене одного из театров, но потом от нее пришел отказ и никакие уговоры не помогли. Актриса ни в какую не соглашалась поехать в Донецк. О таком решении Кравченко рассказал российский актер и сторонники президента РФ Путина Станислав Садальский, пишут пропагандистские СМИ.

Уговоры и деньги не помогли: главная звезда «Сватов» отказалась выступать в оккупированном Донецке

Сериал "Сваты". Фото: из открытых источников

Станислав Садальский рассказал, что он вместе с Татьяной Кравченко собирался поехать. Актер уверяет, что хотели поехать выступать в Донецк не за большие гонорары, а, якобы по зову сердца, чтобы поддержать жителей Донецка. При этом актер отмечает, что его идею поехать выступить в одном из театров Донецка Татьяна Кравченко сначала поддержала, тем более, что она сама родом из Донецка и это для нее было бы очень важно, но потом она передумала. О конкретной причине отказа актрисы не сообщается.

Отметим, актриса Татьяна Кравченко многим украинским телезрителям полюбилась из-за роли в сериале "Сваты". Она сыграла такую простую и многим понятную героиню Валентину Будько. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Татьяна Кравченко не покинула Россию. Она продолжает жить и работать в Москве. У телезвезды запланировали большие гастроли по РФ. Что касается позиции Кравченко по теме войны, то здесь нет информации в СМИ. Актриса от каких-либо комментариев воздерживается.

С 2015-го года Татьяна Кравченко не может приехать в Украину. Ей въезд запрещен. Причина – актриса поддержала действия путинского режима по оккупации Крыма и части Донбасса.

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Источник: https://nation-news.ru/23481408-sadal_skii_vpervie_ozvuchil_otnoshenie_zvezdi_svatov_tat_yani_kravchenko_k_spetsoperatsii_v_donbasse
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