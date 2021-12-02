Украинка Иванна Сахно снимется в новом сериале "Звездных войн"

Актриса украинского происхождения Иванна Сахно присоединится к актерскому составу сериала "Звездные войны: Асока". Картина расскажет об Асоке Тано и станет спиноффом "Мандалорца". Как пишет Deadline, неизвестно, какая роль досталась Иванне Сахно. Предполагается, что она изобразит нового персонажа. Известно, что главный герой, джедая Асоку Тано, сыграет Розарио Доусон. В сериале также появятся Хейден Кристенсен, получивший роль Энакина Скайвокера, а также Наташа Лю Бордиццо, воплотившая на экране образ Сабин Рен.

Иванна Сахно - фото из открытых источников

Сценаристом "Звездных войн: Асока" выступает Дэйв Филони. Начало производства картины планируется в марте 2022 года, а на экранах мы ее увидим где-то в 2023 году. Иванна Сахно родилась в 1997 году. В возрасте 15 лет с родителями она переехала в Лос-Анджелес. В 2017 году она получила небольшую роль в малоизвестной картине режиссера Томаса Данна "Дерево из тел", а затем снялась в научно-фантастическом хорроре "Убрать назад нельзя". После этого актрису заметили создатели крупнобюджетных блокбастеров. Она сыграла одну из главных ролей – девушку-кадета Вик – в фильме "Тихоокеанский рубеж – 2", а затем получила роль наемной убийцы в американском комедийном боевике "Шпион, который меня бросил".

Иванна Сахно родилась в 1997 году. В возрасте 15 лет с родителями она переехала в Лос-Анджелес. В 2017 году она получила небольшую роль в малоизвестной картине режиссера Томаса Данна "Дерево из тел", а затем снялась в научно-фантастическом хорроре "Убрать назад нельзя". После этого актрису заметили создатели крупнобюджетных блокбастеров. Она сыграла одну из главных ролей – девушку-кадета Вик – в фильме "Тихоокеанский рубеж – 2", а затем получила роль наемной убийцы в американском комедийном боевике "Шпион, который меня бросил".

Напомним, голливудская знаменитость, звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Вспомнить все" Шэрон Стоун откровенно призналась, что переживает непростой период в жизни и очень переживает за здоровье своей мамы. Актриса рассказала, что ее самый родной человек находится в больнице и она попросила своих поклонников помолиться за ее маму Дороти Мэри Стоун, которая пережила инсульт. Знаменитость уверена, что на ее семье проклятие. Дело в том, что у нее, ее мамы и еще у двух членов семьи были инсульты, но не всем удалось восстановиться. Шэрон отметила, что это заболевание опустошает ее семью. Известно, что 88-летняя мама актрисы уже перенесла два инфаркта, из-за чего ей вшили пять стентов и установили кардиостимулятор.

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