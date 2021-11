Голливудская актриса рассказала о семейном проклятии

Голливудская знаменитость, звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Вспомнить все" Шэрон Стоун откровенно призналась, что переживает непростой период в жизни и очень переживает за здоровье своей мамы.

Шэрон Стоун / Фото: @sharonston

Актриса рассказала, что ее самый родной человек находится в больнице и она попросила своих поклонников помолиться за ее маму Дороти Мэри Стоун, которая пережила инсульт. Знаменитость уверена, что на ее семье проклятие. Дело в том, что у нее, ее мамы и еще у двух членов семьи были инсульты, но не всем удалось восстановиться. Шэрон отметила, что это заболевание опустошает ее семью.

Известно, что 88-летняя мама актрисы уже перенесла два инфаркта, из-за чего ей вшили пять стентов и установили кардиостимулятор.

Да и сама звезда "Основного инстинкта" в 2001 году попала на 20 дней на больничную койку из-за инсульта.





Напомним, что в августе 2021 года в семье известной американской актрисы, звезды фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун случилась беда. На своей странице в Instagram знаменитость написала, что у нее умер племянник, которому было всего 11 месяцев. Мальчик скончался в медицинском учреждении от отказа всех внутренних органов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная актриса Шэрон Стоун выпустила автобиографическую книгу "The Beauty of Living Twice", в которой рассказала о том, что в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны родного дедушки.

Читайте также, что голливудская знаменитость Шэрон Стоун рассказала, как однажды попала в больницу из-за удара молнии. Удар током она получила через воду и он был настолько сильным, что актриса отлетела и ударилась об холодильник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!