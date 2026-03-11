Украинская группа ошеломила судей шоу "Британия имеет талант" (ВИДЕО)



















Украинская группа Anti-Gravity стала одной из главных сенсаций нового эпизода популярного шоу "Британия имеет талант" (Britain's Got Talent). Их выступление настолько поразило жюри, что сразу двое судей Саймон Коуэлл и Алиша Диксон попытались нажать "золотую кнопку", позволяющую участнику автоматически пройти в прямые эфиры.

Anti-Gravity на "Британия имеет талант". Фото: скриншот с выступления

Во время выступления команда Anti-Gravity представила необычный номер, сочетая сценические спецэффекты, цифровую графику и элементы видеоигры. На сцене создавалась иллюзия интерактивной компьютерной игры, где участники взаимодействовали с виртуальным миром в реальном времени. Такой формат вызвал бурную реакцию как у зрителей в зале, так и у судей.

Саймон Коуэлл не скрывал восторга и заявил, что это "одна из лучших вещей", которые он когда-либо видел на шоу. В определенный момент он вместе с Алишей Диксон одновременно потянулся к "золотой кнопке", что повлекло забавный спор между судьями. В разгаре эмоций судьи даже повредили микрофон другой судьи Аманды Голден.

По правилам шоу, у каждого из четырех судей есть лишь одна возможность за сезон нажать "золотую кнопку". Этот механизм появился в программе в 2014 году и позволяет участнику сразу попасть в прямые эфиры без дальнейших отборочных этапов.

Зрители также активно поддержали украинских артистов. В социальных сетях многие фанаты назвали выступление Anti-Gravity "одним из лучших за всю историю шоу" и "самым заслуженным для золотой кнопки".

