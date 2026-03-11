Український гурт приголомшив суддів шоу "Британія має талант" (ВІДЕО)



















Український гурт Anti-Gravity став однією з головних сенсацій нового епізоду популярного шоу "Британія має талант" (Britain’s Got Talent). Їхній виступ настільки вразив журі, що одразу двоє суддів Саймон Коуелл і Аліша Діксон спробували натиснути "золоту кнопку", яка дозволяє учаснику автоматично пройти до прямих ефірів.

Anti-Gravity на "Британія має талант". Фото: скриншот з виступу

Під час виступу команда Anti-Gravity представила незвичайний номер, поєднавши сценічні спецефекти, цифрову графіку та елементи відеогри. На сцені створювалася ілюзія інтерактивної комп’ютерної гри, де учасники взаємодіяли з віртуальним світом у реальному часі. Такий формат викликав бурхливу реакцію як у глядачів у залі, так і у суддів.

Саймон Коуелл не приховував захоплення й заявив, що це "одна з найкращих речей", які він коли-небудь бачив на шоу. У певний момент він разом із Алішею Діксон одночасно потягнувся до "золотої кнопки", що спричинило кумедну суперечку між суддями. У розпалі емоцій судді навіть пошкодили мікрофон іншої судді Аманди Голден.

За правилами шоу, кожен із чотирьох суддів має лише одну можливість за сезон натиснути "золоту кнопку". Цей механізм з’явився у програмі у 2014 році й дозволяє учаснику одразу потрапити до прямих ефірів без подальших відбіркових етапів.

Глядачі також активно підтримали українських артистів. У соціальних мережах багато фанатів назвали виступ Anti-Gravity "одним із найкращих за всю історію шоу" та "найбільш заслуженим для золотої кнопки".

