Украинская паляница попала в клип американских рэперов Дрейка и Future (ВИДЕО)



















Рэперы Дрейк и Future выпустили новый клип на свой трек "Wait For U". В своей видеоработе музыканты показали паляницу с украинским гербом. Новый видеоклип музыканты выложили на YouTube.

Украинский хлеб показали в американском клипе (скриншот с видео)

В клипе музыканты появляются в образе короля и рыцаря из эпохи Средневековья. На столе у которых среди других блюд лежит паляница с гербом Украины.

За один день клип известных американских рэперов посмотрели более 2,2 миллионов раз.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандальный Моргенштерн снял клип о войне в Украине . Известный в России рэпер Моргенштерн представил клип "12" об агрессии в Украине и войне, которую начал Путин против украинского народа. В нем исполнитель осуждает российского президента Путина и все, что он делает на украинской земле. Здесь приведен фрагмент обычного разговора друга российского рэпера – Владислава Палагина – с мамой, она в эти дни прячется в одесском бомбоубежище. "Сынулечка, ну да, у нас здесь, прям у нас, утром крыша чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место",- рассказывает сыну женщина. Мама его друга отметила, что молча сидят, погреб служит бомбоубежищем для горожан. Просит сына, которого нежно называет телефоном котиком, не беспокоиться. Моргенштерн в своем клипе озвучивает, что большим дядям всегда было все равно, как будет там русским солдатам. "Большие дяди отправят на бойню – дядям всегда было пох*й", — подытожил Моргенштерн. Таким образом рэпер в своей новой работе осудил президента России Владимира Путина.





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