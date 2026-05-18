Украинская певица рассказала, как ее парня "бусифицировали" с такси

Украинская певица и участница шоу "Супермодель по-украински" Саша Кугат публично высказалась о принудительной мобилизации и заявила, что ее парня и членов команды представители ТЦК забрали по дороге на концерт.

Саша Кугат опубликовала в соцсети Threads сообщение, в котором рассказала о мобилизации родных. По ее словам, она долгое время избегала публичных комментариев на тему мобилизации, однако личные потери заставили ее открыто заговорить.

"Я против бусификации. Против ТЦКшного беспредела. Год назад я похоронила отца. Смотрела на него в гробу в военной форме. 8 месяцев назад в бус запихали моего брата, с тех пор я его не видела", — пишет певица.

Далее артистка рассказала, как мобилизовали ее парня по дороге на концерт.

"Вчера по дороге на концерт полицейские остановили наше такси и вместе с ТЦК вытащили из машины моего парня, моего звукорежиссера, моего продюсера, мою душу, часть меня", – добавила Кугат.

Отдельно певица объяснила обстоятельства гибели отца и почему брата до сих пор не демобилизовали. По ее словам, мужчину мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Она утверждает, что военно-врачебная комиссия не учла диагноз, который, по ее словам, имел грыжу, а затем состояние отца ухудшилось.

Из-за этого смерть официально зафиксировали как наступившую "по состоянию здоровья", а не в результате боевых действий. Именно поэтому брат Саши Когут не попадает под основания для увольнения.

