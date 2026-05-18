Украинская певица рассказала, как ее парня "бусифицировали" с такси

Slava Kot
Украинская певица и участница шоу "Супермодель по-украински" Саша Кугат публично высказалась о принудительной мобилизации и заявила, что ее парня и членов команды представители ТЦК забрали по дороге на концерт.
Саша Кугат. Фото из открытых источников
Саша Кугат опубликовала в соцсети Threads сообщение, в котором рассказала о мобилизации родных. По ее словам, она долгое время избегала публичных комментариев на тему мобилизации, однако личные потери заставили ее открыто заговорить.
Далее артистка рассказала, как мобилизовали ее парня по дороге на концерт.
Отдельно певица объяснила обстоятельства гибели отца и почему брата до сих пор не демобилизовали. По ее словам, мужчину мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Она утверждает, что военно-врачебная комиссия не учла диагноз, который, по ее словам, имел грыжу, а затем состояние отца ухудшилось.
Из-за этого смерть официально зафиксировали как наступившую "по состоянию здоровья", а не в результате боевых действий. Именно поэтому брат Саши Когут не попадает под основания для увольнения.