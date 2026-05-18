Українська співачка розповіла, як її хлопця "бусифікували" з таксі

Українська співачка та учасниця шоу "Супермодель по-українськи" Саша Кугат публічно висловилася про примусову мобілізацію та заявила, що її хлопця і членів команди представники ТЦК забрали дорогою на концерт.

Саша Кугат опублікувала у соцмережі Threads допис, де розповіла про мобілізацію рідних. За її словами, вона тривалий час уникала публічних коментарів на тему мобілізації, однак особисті втрати змусили її заговорити відкрито.

"Я проти бусифікації. Проти ТЦКшного беззаконня. Рік тому я поховала батька. Дивилася на нього в труні у військовій формі. 8 місяців назад в бус запхали мого брата, з тих пір я його не бачила", — пише співачка.

Далі артистка розповіла, як мобілізували її хлопця дорогою на концерт.

"Вчора по дорозі на концерт поліцейські зупинили наше таксі і разом з ТЦК витягнули з машини мого хлопця, мого звукорежисера, мого продюсера, мою душу, частину мене", – додала Кугат.

Окремо співачка пояснила обставини загибелі батька та те, чому брата досі не демобілізували. За її словами, чоловіка мобілізували попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона стверджує, що військово-лікарська комісія не врахувала діагноз, який, за її словами мав грижу, а потім стан батька погіршився.

Через це смерть офіційно зафіксували як таку, що настала "за станом здоров'я", а не внаслідок бойових дій. Саме через це брат Саші Когут не потрапляє під підстави для звільнення.

