Украинская поп-певица публично отреклась от Родины, выплясывая во время обстрела Винницы

Как передает портал "Комментарии", известная украинская певица Таисия Повалий, которая давно перебралась в Россию, теперь публично заявила, что она не имеет ничего общего с Украиной. Такое заявление звезда сделала 14 июля, когда центральную часть Винницы российские войска обстреляли ракетами, тогда погибли больше 20 мирных граждан, среди которых дети. Повалий в то время выступала на музыкальном фестивале "Славянский базар" в белорусском городе Витебск. Там она и призналась со сцены, что считает своей Родиной Беларусь.

Славянский базар. Фото: из открытых источников

Интересно, что горе-звезда такое признание сделала после исполнения песни "Верба" на украинском языке.

Таисия Повалий заявила, что она всегда с большой радостью и восторгом приезжает в Беларусь, потому как считает эту страну своим домом, потому что именно Витебск стал ее творческой Родиной, заявила певица.

Отметим, артистка не скрывает своего признания Путину и поддерживает полномасштабную войну против украинского народа. Интересно, что на этом концерте также уже традиционно с длинной речью выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Обращает на себя внимание ещё один момент – сын Таисии Повалий Денис в своём Instagram публиковал кадры, сделанные на месте разрушений в Виннице.

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