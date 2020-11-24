Украинские звезды объединились против насилия над женщинами: трогательное видео

25 ноября — Всемирный день борьбы с насилием над женщинами. И украинские знаменитости тщательно к нему подготовились: они записали трогательный ролик, в котором призвали всех нас избегать насилия в любой форме или в любом проявлении. А еще не бояться говорить о этом открыто, чтобы получить необходимую профессиональную помощь.

Украинские звезды объединились против насилия над женщинами. Фото: unsplash

Соответствующее видео опубликовала на своей странице популярная телеведущая Маша Ефросинина.

"Последние несколько лет мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат: создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг.

И этот ролик — невероятное тому доказательство. Из "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в кричащую!!! Потому что цифры страшные, и работы, чтобы их уменьшить, много", — написала ведущая.