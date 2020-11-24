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Главная Новости Звезды шоубизнес Украинские звезды объединились против насилия над женщинами: трогательное видео
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Украинские звезды объединились против насилия над женщинами: трогательное видео

Ролик посвящен Всемирному дню борьбы против насилия над женщинами

сегодня, 20:41
Автор:

Любовь Блажко

25 ноября — Всемирный день борьбы с насилием над женщинами. И украинские знаменитости тщательно к нему подготовились: они записали трогательный ролик, в котором призвали всех нас избегать насилия в любой форме или в любом проявлении. А еще не бояться говорить о этом открыто, чтобы получить необходимую профессиональную помощь. 

Украинские звезды объединились против насилия над женщинами: трогательное видео

Украинские звезды объединились против насилия над женщинами. Фото: unsplash

Соответствующее видео опубликовала на своей странице популярная телеведущая Маша Ефросинина. 

"Последние несколько лет мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат: создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг.

И этот ролик — невероятное тому доказательство. Из "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в кричащую!!! Потому что цифры страшные, и работы, чтобы их уменьшить, много", — написала ведущая.  

Стоит отметить, что в клипе можно увидеть MONATIK, Тараса Тополю, ALYOSHA, Олю Полякову и Юлию Санину. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Маша Ефросинина призналась, чему ее научила работа на телевидении. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CH99G5GJo94/
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