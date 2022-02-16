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Украинский режиссер сняла клип для британской группы Foals

2am – это сингл будущего седьмого инди-рок альбома Life Is Yours

сегодня, 03:20
Автор:

Ольга Чародий
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Украинская режиссер и клипмейкер Таня Муиньо сняла клип для песни "2am" британской группы Foals. Об этом музыканты рассказали NME. Фильмирование клипа продолжалось в Киеве. Как рассказал фронтмен Foals Яннис Филиппакис, исполнители испытывали тревогу из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Одно время они даже хотели отказаться от видео, однако впоследствии решили "пойти на риск".

Таня Муиньо - фото из открытых источников

“Это было немного сюрреалистично. Несколько недель назад мы звонили и спрашивали, следует ли отказаться от идеи поехать туда на вульмирование. Мы рискнули, и все было хорошо, хотя было ощущение, что все идет кувырком”, – отметил Филиппакис.

2am – это сингл будущего седьмого инди-рок альбома Life Is Yours. Релиз намечен на лето 2022 года. Также отметим, что Муиньо – трижды побеждала в номинации “Лучший видеоклип” ежегодной украинской премии YUNA и дважды в номинации “Клипмейкер года” по версии M1 Music Awards. За свою карьеру она сотрудничала как с украинскими, так и с зарубежными звездами. А ее клип для песни Montero – Call Me by Your Name – номинировали на American Music Awards.

Напомним, американская компания Apple из-за фильма украинского режиссера Василия Москаленко "Apple-Man" подала жалобу в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO). Корпорация считает, что зрителей может ввести в заблуждение название фильма. б этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Сатирический фильм, который переводится как "Яблочный мужчина", был профинансирован через краудфандинговую платформу Kickstarter и собрал около 120 тысяч долларов. В киноленте главный герой умеет управлять яблоками в пространстве. Вопреки названию фильма там нет ни одного упоминания компании Apple или ее продуктов.

Однако Apple намерена добиться запрета использования названия. Словно слово "Apple" (яблоко) является товарным знаком техногиганта. "Потребители будут ошибочно считать, что торговый знак заявителя является дополнительным расширением известного бренда Apple", — говорится в тексте жалобы. Юрист Джереми Эче, представляющий интересы Москаленко, отметил, что вышеуказанное слово не является собственностью Apple. Поэтому оно не может ввести в заблуждение зрителей.



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Источник: https://www.nme.com/big-reads/foals-cover-interview-2022-life-is-yours-3159256
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