Украинский телепродюсер присоединился к Маршу равенства в Киеве

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Черновалова Кристина
Вчера, 16 июня, на улицах столицы Украины прошел Маршем равенства. На этот раз марш привлек особенное внимание благодаря участию телепродюсера Владимира Завадюка, известного своей работой над популярными шоу, такими как "Голос страны" и "Танцы со звездами".
Продюсер Владимир Завадюк выступил в поддержку ЛГБТК+ на марше в Киеве
Продюсер, который год назад сделал каминг-аут, активно поддерживает ЛГБТК+ сообщество, часто делясь снимками с бойфрендом Павлом Супрунюком в социальных сетях. Этот год стал для него первым, когда он решил не только поддержать, но и лично участвовать в марше, продемонстрировав свою позицию на публике.
"Бороться за свои права, говорить свободно о своей позиции, быть толерантными, быть открытыми, быть искренними. Уважать права и границы друг друга. Именно такими мы должны быть", — заявил Завадюк.
Однако, марш попытались сорвать противники ЛГБТК+ сообщества. Продюсер заявил, что ему стыдно щза таких людей.
"Мне жаль, что на встречу мирного Марша равенства нашей Европейской страны, бежала толпа. Которые считают, что пропагандировать невежество=дискриминацию, силой решать свои вопросы, надевать черные маски на себя и прорывать силой охрану из национальной полиции — это шаги к Европе и победе. Мне стыдно”, — сказал телепродюсер.
Марш равенства прошел под охраной и при поддержке национальной полиции. Событие собрало тысячи участников и стало знаковым событием в борьбе за права и равенство в Украине.
Ранее “Комментарии” писали, что в последнее десятилетие тема ЛГБТ стала значительной частью культурного диалога, особенно в сфере телевизионных сериалов. Эти проекты не только отражают изменения в общественном восприятии, но и активно формируют его. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые сериалы, которые сыграли важную роль в освещении и интеграции ЛГБТ-сообщества в массовую культуру.
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читач
сегодня, 12:21
Які тисячі, дитино, які тисячі? Потоптались коло метро сотня осіб з райдужними прапорами під дощем, та й розійшлися. Хто б там того перевертня впізнав, якби не фото крупним планом? Хто він? Чому не воює? Бронь, хворий, чи відрізані .... заважають? Хоча... Таки хворий. Написала б краще, дитино, про марш на підтримку полонених азовців. Отам горе справжнє.