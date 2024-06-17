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Украинский телепродюсер присоединился к Маршу равенства в Киеве

Продюсер Владимир Завадюк выступил в поддержку ЛГБТК+ на марше в Киеве

сегодня, 12:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Вчера, 16 июня, на улицах столицы Украины прошел Маршем равенства. На этот раз марш привлек особенное внимание благодаря участию  телепродюсера Владимира Завадюка, известного своей работой над популярными шоу, такими как "Голос страны" и "Танцы со звездами".

Украинский телепродюсер присоединился к Маршу равенства в Киеве

Продюсер Владимир Завадюк выступил в поддержку ЛГБТК+ на марше в Киеве

Продюсер, который год назад сделал каминг-аут, активно поддерживает ЛГБТК+ сообщество, часто делясь снимками с бойфрендом Павлом Супрунюком в социальных сетях. Этот год стал для него первым, когда он решил не только поддержать, но и лично участвовать в марше, продемонстрировав свою позицию на публике.

"Бороться за свои права, говорить свободно о своей позиции, быть толерантными, быть открытыми, быть искренними. Уважать права и границы друг друга. Именно такими мы должны быть", — заявил Завадюк.

Однако, марш попытались сорвать противники ЛГБТК+ сообщества. Продюсер заявил, что ему стыдно щза таких людей. 
"Мне жаль, что на встречу мирного Марша равенства нашей Европейской страны, бежала толпа. Которые считают, что пропагандировать невежество=дискриминацию, силой решать свои вопросы, надевать черные маски на себя и прорывать силой охрану из национальной полиции — это шаги к Европе и победе. Мне стыдно”, — сказал телепродюсер.

Марш равенства прошел под охраной и при поддержке национальной полиции. Событие собрало тысячи участников и стало знаковым событием в борьбе за права и равенство в Украине.

Ранее “Комментарии” писали, что в последнее десятилетие тема ЛГБТ стала значительной частью культурного диалога, особенно в сфере телевизионных сериалов. Эти проекты не только отражают изменения в общественном восприятии, но и активно формируют его. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые сериалы, которые сыграли важную роль в освещении и интеграции ЛГБТ-сообщества в массовую культуру.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/prodyuser-golosu-krayini-rozpoviv-chim-zitknuvsya-1700596879.html
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читач

сегодня, 12:21

Які тисячі, дитино, які тисячі? Потоптались коло метро сотня осіб з райдужними прапорами під дощем, та й розійшлися. Хто б там того перевертня впізнав, якби не фото крупним планом? Хто він? Чому не воює? Бронь, хворий, чи відрізані .... заважають? Хоча... Таки хворий. Написала б краще, дитино, про марш на підтримку полонених азовців. Отам горе справжнє.


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