Умер мопс-звезда Instagram Норм

На 10-м году жизни скончался мопс Норм, ставший известным в сети из-за ярких фотографий из путешествий, которые делал его владелец — фотограф Джереми Уич. Про это Вич сообщил на своей странице в Instagram.

Звезда Instagram Норм - фото из открытых источников

“В понедельник, 15 ноября, Норм мирно ушел из жизни в нашем доме. Мне очень трудно записать то, что я чувствую, поэтому я написал письмо Норму”, — написал Джереми.



В своем письме он поблагодарил Норму, своего лучшего друга за то, что он был рядом.



“Моя жизнь пуста без тебя, друг. Не иметь тебя здесь тяжело. Я скучаю по этому твоему кудрявому хвостику. Мне не хватает общения с тобой, прогулок, общих фотографий. Мне не хватает тех мельчайших шумов, которые ты всегда издаешь. Вместе мы сделали удивительные вещи и создали чудесные воспоминания", – пишет он.

Вич взял Норма в 2012 году, когда щенку было 8 недель. Едва ли не каждый день он фотографировал свою собаку.

Напомним, мужчина застрелил товарища во время охоты. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области. Происшествие случилось 17 октября близ села Новогнатовка, в районе Волновахи. Двое местных мужчин с ружьями вышли на охоту в районе, который не отнесен к охотничьим угодьям. Известно, что 59-летний охотник во время выстрела из ружья случайно попал в 63-летнего мужчину. Причину трагедии будет выяснять следствие. От огнестрельного ранения местный житель умер. Товарища покойного задержали полицейские и допросили. В пресс-службе говорят, что убийство произошло случайно. Следователи районного отдела полиции изъяли охотничьи ружья на месте происшествия. Оружие отправили на экспертизу. Предварительная квалификация события — убийство. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявят о подозрении.









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