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Главная Новости Звезды шоубизнес Умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа
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Умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа

В 2017 годуЛарри Флинт предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту президенту США Дональду Трампу

сегодня, 03:27
Автор:

Ольга Чародий

Издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет.

Умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа

Ларри Флинт - фото из открытых источников

Как сообщает New York Post, Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Отмечается, что "король порно" страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 1978 году он пережил попытку покушения, после которой остался парализованным по пояс.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications. Всеобщую известность Флинт приобрел после публикации сделанных папарацци фотографий обнаженной бывшей первой леди Жаклин Онассис. 

В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта". Картина была дважды номинирована на "Оскар": за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру. В 2017 году порномагнат предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту президенту США Дональду Трампу.

 Напомним, Стало известно о смерти известного украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Его сердце остановилось на 75-ом году жизни.К слову, Юрий Зморович — знаменитый украинский поэт, художник, режиссер, скульптор и организатор различных украинских культурных проектов, известный под псевдонимом Zmorro (Зморро). В литературных кругах он стал известен уже с 1960-х годов, когда публиковал свои первые поэзии в популярных журналах различных стран мира.

Юрий Зморович также внес вклад в развитие визуального искусства — он являлся автором нефигуративных композиций выставлявшихся в Киеве, Нью-Йорке, Хельсинки, Стамбуле и других мировых городах.  


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Источник: https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/larry-flynt-porn-king-and-self-styled-first-amendment-champion-dies-at-xxx/2021/02/10/5240626c-6bf0-11eb-ba56-d7e2c8defa31_story.html
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