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Умерла эксневеста Кличко Гайден Панеттьери умерла: ей было всего 36 лет

Актриса, начавшая карьеру еще ребенком, внезапно ушла из жизни - представитель подтвердил смерть, но причина трагедии пока неизвестна

17 августа 2026, 08:00
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Кравцев Сергей

Американская актриса Гайден Панеттьери, получившая мировую известность благодаря сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет. Ее смерть подтвердил представитель актрисы в комментарии ABC News. Причину смерти пока не раскрывают.

Умерла эксневеста Кличко Гайден Панеттьери умерла: ей было всего 36 лет

Владимир Кличко и Гайден Панеттьери. Фото: из открытых источников

Отец Панеттьери попросил не распространять подробности трагедии, пока семья переживает тяжелую утрату. Представитель актрисы назвал ее человеком, дарившим любовь и радость как близким, так и миллионам зрителей.

Панеттьери начала работать в кино и на телевидении еще в детстве. Широкую популярность ей принесла роль Клер Беннет в культовом сериале NBC "Герои", где она сыграла девушку со способностью к сверхъестественному обновлению. Проект вышел на экраны в 2006 году и стал одним из главных телевизионных хитов своего времени.

Новый этап карьеры актрисы начался с сериалом "Нэшвилл", где она исполнила роль певицы Джульетт Барнс. За эту работу Панеттьери получила две номинации на премию "Золотой глобус". Она также снималась в фильмах "Крик 4", "Крик 6", "Помни титанов" и других проектах.

Последние годы жизни актрисы были непростыми. Панеттьери публично рассказывала о проблемах с алкогольной зависимостью, депрессии и послеродовой депрессии, возникшей после рождения ее дочери в 2014 году. В своих мемуарах она также откровенно писала о материнстве, лечении и решении передать полную опеку над дочерью ее отцу – украинскому боксеру Владимиру Кличко.

Несмотря на личные трудности, Панеттьери в последние годы возвращалась к творческой деятельности и больше говорила о собственном опыте и ментальном здоровье.

Весть о ее смерти стала неожиданной для поклонников и коллег. Причины трагедии официально не сообщали, поэтому какие-либо предположения об обстоятельствах смерти остаются неподтвержденными.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кличко получил свое желанное предложение: этого боя ждали все.




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Источник: https://abcnews.com/US/hayden-panettiere-dies-36/story?id=135698473
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