Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка здобула світову популярність завдяки серіалам "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років. Її смерть підтвердив представник акторки в коментарі ABC News. Причину смерті наразі не розкривають.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі. Фото: з відкритих джерел

Батько Панеттьєрі попросив не поширювати подробиці трагедії, поки родина переживає важку втрату. Представник акторки назвав її людиною, яка дарувала любов і радість як близьким, так і мільйонам глядачів.

Панеттьєрі почала працювати в кіно й на телебаченні ще в дитинстві. Широку популярність їй принесла роль Клер Беннет у культовому серіалі NBC "Герої", де вона зіграла дівчину зі здатністю до надприродного відновлення. Проєкт вийшов на екрани у 2006 році та став одним із головних телевізійних хітів свого часу.

Новий етап кар'єри акторки розпочався із серіалом "Нешвілл", де вона виконала роль співачки Джульєтт Барнс. За цю роботу Панеттьєрі отримала дві номінації на премію "Золотий глобус". Вона також знімалася у фільмах "Крик 4", "Крик 6", "Пам'ятай титанів" та інших проєктах.

Останні роки життя акторки були непростими. Панеттьєрі публічно розповідала про проблеми з алкогольною залежністю, депресію та післяпологову депресію, яка виникла після народження її доньки у 2014 році. У своїх мемуарах вона також відверто писала про материнство, лікування та рішення передати повну опіку над дочкою її батькові – українському боксеру Володимиру Кличку.

Попри особисті труднощі, Панеттьєрі останніми роками поверталася до творчої діяльності та більше говорила про власний досвід і ментальне здоров'я.

Звістка про її смерть стала несподіваною для шанувальників і колег. Причини трагедії офіційно не повідомляли, тому будь-які припущення щодо обставин смерті наразі залишаються непідтвердженими.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кличко отримав свою омріяну пропозицію: на цей бій чекали усі.



