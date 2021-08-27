«В этом году у тебя появился конкурент»: Оксана Марченко трогательно поздравила сына с Днем рождения

Телеведущая, супруга лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко трогательно поздравила своего сына Богдана с Днем рождения, признав, что была далеко не самой лучшей матерью, но любит сына больше всех на свете. Как передает издание "Комментарии", об этом Оксана Марченко написала на своей странице в Facebook.

Оксана Марченко с сыном Богданом Фото: фейсбук Оксаны Марченко

27 августа сыну Оксаны Марченко Богдану исполнилось 24 года. Телеведущая решила не скрывать свои чувства и переживания, описав свои эмоции у себя на страничке.

Марченко поблагодарила сына за то, что именно он стимулировал ее достигать новых высот в карьере, добиваться новых успехов и побед в жизни. Оксана Марченко отметила, что именно после рождения ребенка она стала сильной и уверенной в себе.

Телеведущая попросила прощение у сына за то, что в сложные для него моменты жизни ей не всегда удавалось быть рядом и поддержать его, потому считает себя не самой лучшей мамой в мире, но любит сына больше всех на свете. Оксана Марченко назвала сына настоящим мужчиной, который теперь оказался перед новым этапом в жизни – добиться новых успехов и стать человеком с большой буквы.





По словам Оксаны Марченко, она всегда будет рада звонку сына и придет первой на помощь. В конце своего поста телеведущая отметила, что в этом году у сына появился настоящий конкурент и теперь она не знает, к кому испытывает большие чувства. Говоря о конкуренте Марченко имела в виду внука Виктора, которого тоже очень сильно любит.

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