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«В этом году у тебя появился конкурент»: Оксана Марченко трогательно поздравила сына с Днем рождения

27-го августа сыну телеведущей Оксаны Марченко Богдану исполнилось 24

сегодня, 16:40
Автор:

Кравцев Сергей

Телеведущая, супруга лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко трогательно поздравила своего сына Богдана с Днем рождения, признав, что была далеко не самой лучшей матерью, но любит сына больше всех на свете. Как передает издание "Комментарии", об этом Оксана Марченко написала на своей странице в Facebook.

«В этом году у тебя появился конкурент»: Оксана Марченко трогательно поздравила сына с Днем рождения

Оксана Марченко с сыном Богданом Фото: фейсбук Оксаны Марченко

27 августа сыну Оксаны Марченко Богдану исполнилось 24 года. Телеведущая решила не скрывать свои чувства и переживания, описав свои эмоции у себя на страничке. 

Марченко поблагодарила сына за то, что именно он стимулировал ее достигать новых высот в карьере, добиваться новых успехов и побед в жизни. Оксана Марченко отметила, что именно после рождения ребенка она стала сильной и уверенной в себе. 

Телеведущая попросила прощение у сына за то, что в сложные для него моменты жизни ей не всегда удавалось быть рядом и поддержать его, потому считает себя не самой лучшей мамой в мире, но любит сына больше всех на свете. Оксана Марченко назвала сына настоящим мужчиной, который теперь оказался перед новым этапом в жизни – добиться новых успехов и стать человеком с большой буквы.

«В этом году у тебя появился конкурент»: Оксана Марченко трогательно поздравила сына с Днем рождения - фото 2

По словам Оксаны Марченко, она всегда будет рада звонку сына и придет первой на помощь. В конце своего поста телеведущая отметила, что в этом году у сына появился настоящий конкурент и теперь она не знает, к кому испытывает большие чувства. Говоря о конкуренте Марченко имела в виду внука Виктора, которого тоже очень сильно любит.

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Источник: https://www.facebook.com/oksana.marchenko.tv/posts/4250714138356458
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