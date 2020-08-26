В форме кристалла: известная певица выпустила новый аромат

Популярная исполнительница Ариана Гранде активно занимается не только музыкальной карьерой, но и коммерческими проектами. Недавно она представила свой 6-й парфюм с фруктовыми нотками, который назвала в честь сингла. Об этом сообщает officiel-online.

Новый парфюм привлекает не только своим запахом, но и необычной формой. Внутри флакона в виде кристалла собрана композиция с нотками соленой карамели, лаванды, цветов груши, маршмеллоу и других компонентов. Парфюм Ариана назвала R.E.M, в честь своей песни, которую она презентовала в 2019 году.

Ариана Гранде | Vidapress

Официальная продажа нового парфюма стартует в последних числах этого месяца, но приобрести его уже можно онлайн на сайте Ulta.com. Новый аромат от американской певицы стоит 64 доллара (около 1800 гривен).





Известно, что свой первый парфюм Ариана Гранде выпустила в 2015 году. После этого, она сотрудничала с американским брендом MAC cosmetics. Певица выпустила несколько помад и блесков для губ в коллекции Viva Glam; вся сумма, вырученная от продажи направлена в Фонд MAC по борьбе со СПИДом. Еще Гранде выпустила коллекцию одежды совместно с английским брендом Lipsy London.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Ариана Гранде показала свои настоящие волосы.

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