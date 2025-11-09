В каких условиях живут участницы шоу «Холостяк 14»

Украинская актриса Наталья Денисенко показала зрителям, что остается за кадром романтического шоу "Холостяк 14", где главным героем стал ее близкий друг и коллега – актер Тарас Цымбалюк.

Дом для девушек в проекте «Холостяк 14»

Она провела экскурсию по роскошному трехэтажному дому, в котором живут девушки, борющиеся за сердце главного героя. Обычно зрители видят только гостиную, где участницы обсуждают свидание, но в этот раз Наталья показала, как выглядит дом полностью — от кухни до спален.







На первом этаже — просторная гостиная и кухня, оформленные в светлых оттенках с контрастной темной мебелью. Съемочная группа отмечает, что именно здесь участницы проводят большую часть времени — пьют кофе, готовятся к встречам и делятся эмоциями после свиданий.

Второй и третий этажи отведены под комнаты девушек. Участницы самостоятельно выбирали, с кем будут жить, и не скрывали, что пытались найти удобные условия.







Например, фитнес-тренер Ольга Дзундза, всадница Валерия Жуковская, фотомодель Виктория Крылас и менеджер Николетта Бирюкова (две последние уже покинули шоу) живут в просторной комнате с лавандовыми стенами, большими кроватями, мягкими креслами и ванной прямо в комнате.

А вот Анастасия Половинкина и Надежда Авраменко, владелица салона красоты, выбрали комнату под крышей, где интерьер выдержан в оттенках серого сдержанно, но стильно.

"Очень красивый и роскошный дом. Девушки живут в хороших условиях, я вам так скажу", – поделилась впечатлениями Денисенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины представило проект "Упаковка раненого" во время выездного заседания Совета по безбарьерности, которое состоялось под председательством премьера Юлии Свириденко и при участии Первой леди Елены Зеленской.