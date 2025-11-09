logo_ukra

В яких умовах живуть учасниці шоу «Холостяк 14»

Наталка Денисенко показала, як живуть учасниці нового сезону «Холостяка 14»

9 листопада 2025, 14:39
Українська акторка Наталка Денисенко показала глядачам, що залишається за кадром романтичного шоу "Холостяк 14", де головним героєм став її близький друг і колега — актор Тарас Цимбалюк.

Вона провела екскурсію розкішним триповерховим будинком, у якому живуть дівчата, що борються за серце головного героя. Зазвичай глядачі бачать лише вітальню, де учасниці обговорюють побачення, але цього разу Наталка показала, як виглядає дім повністю — від кухні до спалень.


На першому поверсі — простора вітальня та кухня, оформлені у світлих відтінках із контрастними темними меблями. Зйомочна група зазначає, що саме тут учасниці проводять більшість часу — п’ють каву, готуються до зустрічей і діляться емоціями після побачень.

Другий і третій поверхи відведені під кімнати дівчат. Учасниці самостійно обирали, з ким житимуть, і не приховували, що намагалися знайти найзручніші умови.


Наприклад, фітнес-тренерка Ольга Дзундза, вершниця Валерія Жуковська, фотомодель Вікторія Крилас та менеджерка Ніколєтта Бірюкова (дві останні вже покинули шоу) живуть у просторій кімнаті з лавандовими стінами, великими ліжками, м’якими кріслами й ванною просто в кімнаті.

А от Анастасія Половинкіна та Надія Авраменко, власниця салону краси, обрали кімнату під дахом, де інтер’єр витриманий у відтінках сірого — стримано, але стильно.

"Дуже красивий і розкішний будинок. Дівчата живуть у гарних умовах, я вам так скажу", — поділилася враженнями Денисенко.

