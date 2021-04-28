В Китае цензура удалила новости о победе Хлои Чжао на "Оскаре"

В китайских социальных сетях удалены все новости о победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма "Земля кочевников" на 93-й премии "Оскар". Она получила премию в номинации "Лучший режиссер".

Хлои Чжао (фото из открытых источников)

Изначально новости о победе Хлои Чжао вызвала волну поздравлений, однако через несколько часов все сообщения были стерты.

В национальных поисковых системах Baidu и Sogou нет упоминания о победе ЧЖАО на "Оскаре".

Кроме этого, государственная телекомпания Центрального телевидения Китая, официальное информационное агентство Синьхуа и главная государственная газета People’s Daily ничего не сообщили об этом историческом событии.

Ранее Чжао подверглась нападкам цензуры за интервью, в котором, говоря о КНР, она заявила, что взрослела в месте, "где ложь повсюду".

Напомним, многие киноманы с нетерпением ждали последнего апрельского воскресенья. Ведь именно 25 апреля стали известны обладатели золотых статуэток "Оскар", победившие в 2021 году. "Комментарии" сообщают список всех победителей. Отметим, что в этом году, из-за коронавирусной пандемии, церемония весьма отличалась от всем привычной — меньшей помпезностью и масштабом. Однако многое в киновечере стало все равно незабываемым и по-своему впечатляющим. К слову, в отличие от предыдущих лет, "Оскар-2021" прошел сразу на двух локациях. Часть актеров и организаторов посетила уже привычный Dolby Theatre. Однако вторая площадка разместилась на Union Station — одной из крупнейших железнодорожных станций Лос-Анджелеса.

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