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Главная Новости Звезды шоубизнес В Китае цензура удалила новости о победе Хлои Чжао на "Оскаре"
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В Китае цензура удалила новости о победе Хлои Чжао на "Оскаре"

Изначально новости о победе Хлои Чжао вызвала волну поздравлений, однако через несколько часов все сообщения были стерты

28 апреля 2021, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

В китайских социальных сетях удалены все новости о победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма "Земля кочевников" на 93-й премии "Оскар". Она получила премию в номинации "Лучший режиссер".

В Китае цензура удалила новости о победе Хлои Чжао на "Оскаре"

Хлои Чжао (фото из открытых источников)

Изначально новости о победе Хлои Чжао вызвала волну  поздравлений,  однако через несколько часов  все сообщения были стерты.

В национальных поисковых системах Baidu и Sogou нет упоминания о победе ЧЖАО на "Оскаре".

Кроме этого, государственная телекомпания Центрального телевидения Китая, официальное информационное агентство Синьхуа и главная государственная газета  People’s Daily ничего не сообщили об этом историческом событии. 

 Ранее  Чжао подверглась нападкам цензуры  за  интервью, в котором, говоря о КНР, она  заявила, что взрослела  в месте, "где ложь повсюду".

Напомним, многие киноманы с нетерпением ждали последнего апрельского воскресенья. Ведь именно 25 апреля стали известны обладатели золотых статуэток "Оскар", победившие в 2021 году. "Комментарии" сообщают список всех победителей. Отметим, что в этом году, из-за коронавирусной пандемии, церемония весьма отличалась от всем привычной — меньшей помпезностью и масштабом. Однако многое в киновечере стало все равно незабываемым и по-своему впечатляющим. К слову, в отличие от предыдущих лет, "Оскар-2021" прошел сразу на двух локациях. Часть актеров и организаторов посетила уже привычный Dolby Theatre. Однако вторая площадка разместилась на Union Station — одной из крупнейших железнодорожных станций Лос-Анджелеса.

Всего в киновечер было вручено 23 золотых статуэтки с "дядюшкой Оскаром". Некоторые фильмы, ожидаемо, получили сразу по несколько наград.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fworld%2fasia_pacific%2fchloe-zhao-oscars-china%2f2021%2f04%2f26%2f820919fa-a63b-11eb-a8a7-5f45ddcdf364_story.html
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