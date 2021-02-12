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Главная Новости Звезды шоубизнес В нынешнем году вручение премии «Оскар - 21» пройдет на нескольких локациях
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В нынешнем году вручение премии «Оскар - 21» пройдет на нескольких локациях

Номинанты «Оскара» станут известны 15 марта

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий

Награждение лучших в кинопрофессии состоится 25 апреля. Традиционная февральская дата проведения церемонии была перенесена в связи с короновирусом – организаторы выразили надежду, что массовая вакцинация поможет стабилизировать ситуацию, цитирует Reuters заявление членов Американской киноакадемии.

В нынешнем году вручение премии «Оскар - 21» пройдет на нескольких локациях

Оскар - фото из открытых источников

Также стало известно, что 93-я церемония вручения кинопремии  пройдет на нескольких локациях, чтобы избежать большого скопления людей. В частности сообщается, что одной из локаций станет  зал   Dolby Theatre (ЛА), вмещающий  3,4 тыс. человек. В ближайшее время организаторы обнародуют другие локации проведения премии.

Также сообщается, что в нынешнем году будут предприняты особые меры карантинной  безопасности, нацеленные на минимизацию близкого контакта людей в залах для проведения пресс-конференций и общения со СМИ.

Напомним, европейская киноакадемия определила лучший фильм 2020 года. По мнению киноэкспертов, лидером стала лента режиссера из Дании Томаса Винтерберга "Еще по одной". Главную роль в кинокартине исполняет Мадс Миккельсон. премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году. По мнению организаторов премии, она противопоставляется американскому "Оскару". Европейские победители получают бронзовую статуэтку "Феликс". Как сообщал портал "Комментарии", празднование Нового года сопровождается не только застольем, ёлкой и звоном бокалов.

Одна из многих причин, по которым мы все любим праздник, — атмосферные фильмы, поднимающие настроение и заставляющие верить в чудеса. Если же вам надоело смотреть банальные "Один дома" или "Иронию судьбы", то приглашаем ознакомиться с пятью фильмами, которые согреют вас в канун праздника.



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Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AA2K8
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