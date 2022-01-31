В платье со смелым разрезом: участница "Холостяка-11" показала новый образ

Модель Розали Номбре, ставшая известной в своем участии в 11 сезоне шоу "Холостяк", выложила в социальных сетях фотографии со своим эффектным образом.

Розали Номбре (фото: Instagram)

В видеоролике и на фотографиях она одета в серебристое платье с запахом и расшитое пайетками. От этого она просто переливалась в потоках света.

Кроме того, в платье есть большой разрез, что позволяет Розали похвастаться стройными ножками. Этот наряд участница шоу дополнила ремешком со стразами. К нему надела черные босоножки на классических шпильках.

Свой волшебный образ Розали сделала еще более привлекательным с помощью длинной косички, нежного макияжа и украсила уши серебристыми серьгами в виде колец.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что участница "Холостяка" в стильном комбинезоне позировала на фоне гор. Звезда 11-го по счету сезона телешоу "Холостяк" — Джессика Чеги выложила в социальных сетях фотографии из собственного зимнего отпуска, который она провела на известном горном курорте Буковель в Карпатах. В горах она была не одна, ее сопровождал новый бойфренд. По ее словам, уже прошло 18 лет, как она впервые встала на лыжи. И с тех пор она полюбила зимние лыжи как спорт для выносливых. Она утверждает, что получает от катаний на лыжах с гор большие порции адреналина, который ничем не может заменить. С каждым зимним сезоном она настойчиво учится, усовершенствуется и получает немало эмоций от любимого лыжного спорта. Джессика в Буковеле не только отдыхала, но и сделала несколько фото на фоне великолепных гор, покрытых ослепительным снегом с яркими заплатами карпатских лесов.





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