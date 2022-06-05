В России появились афиши о концерте артиста, который вступил в ряды ВСУ

Как передает портал "Комментарии", россияне ждут в Санкт-Петербурге концерта украинского артиста Макса Барских, который якобы должен дать большой концерт 26 августа. Певец и его продюсер Алан Бадоев опубликовали в Instagram фото этих афиш и высказались относительно ситуации.

Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih

Отметим, Макс Барских, который до полномасштабного вторжения России в Украину активно выступал в РФ, объяснил такую ситуацию тем, что российские пропагандисты до сих пор не могут найти себе места от того, что в их вранье уже никто в мире не верит. Все это от глупости и бессилия. Как всегда, они делают свою работу на 2 с минусом Но это даже лучше и в Украине хотят видеть большего экшена, потому что запаслись попкорном.

В свою очередь продюсер Макса Барских известный кинорежиссер Алан Бадоев и вовсе посоветовал россиянам слушать Олега Газманова и не рассказывать басни о том, что к ним приедет Макс Барских и другие звёзды. Также Алан Бадоев отметил, что те, кто затеял очередную афёру с названием "Музыка вне политики" – это самые настоящие аферисты, которые цинично обманывают самих россиян, которые потратится на билеты, а в итоге никакого концерта не будет.

Отметим, после того, как Макс Барских публично осудил Россию за ее вторжение в Украину он заявил об еще одном своем решении – вступить в ряды ВСУ. Артист высказался, что он может быть полезным своей стране не только, как музыкант, но и как военный.

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