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В России появились афиши о концерте артиста, который вступил в ряды ВСУ

Продюсер Макса Барских Алан Бадоев отметил, что это циничный обман публики, которая потратится и купит билеты

сегодня, 11:10 comments1121
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", россияне ждут в Санкт-Петербурге концерта украинского артиста Макса Барских, который якобы должен дать большой концерт 26 августа. Певец и его продюсер Алан Бадоев опубликовали в Instagram фото этих афиш и высказались относительно ситуации. 

В России появились афиши о концерте артиста, который вступил в ряды ВСУ

Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih

Отметим, Макс Барских, который до полномасштабного вторжения России в Украину активно выступал в РФ, объяснил такую ситуацию тем, что российские пропагандисты до сих пор не могут найти себе места от того, что в их вранье уже никто в мире не верит. Все это от глупости и бессилия. Как всегда, они делают свою работу на 2 с минусом Но это даже лучше и в Украине хотят видеть большего экшена, потому что запаслись попкорном. 

В свою очередь продюсер Макса Барских известный кинорежиссер Алан Бадоев и вовсе посоветовал россиянам слушать Олега Газманова и не рассказывать басни о том, что к ним приедет Макс Барских и другие звёзды. Также Алан Бадоев отметил, что те, кто затеял очередную афёру с названием "Музыка вне политики" – это самые настоящие аферисты, которые цинично обманывают самих россиян, которые потратится на билеты, а в итоге никакого концерта не будет.

Отметим, после того, как Макс Барских публично осудил Россию за ее вторжение в Украину он заявил об еще одном своем решении – вступить в ряды ВСУ. Артист высказался, что он может быть полезным своей стране не только, как музыкант, но и как военный.

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В России появились афиши о концерте артиста, который вступил в ряды ВСУ - фото 2


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Источник: instagram.com/max_barskih/
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comments

Обсуждения

Сергей

сегодня, 12:10

ЗСУ! Делайте выводы-в конце августа Вас ждет пидербург на болотах. Оговорочка-то по Фрейду:)

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