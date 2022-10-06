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В России придумали, как отомстить Пугачевой за антипутинскую позицию

Сообщается, что песни Примадонны убрали с эфиров всех радиостанций

сегодня, 08:42 comments1163
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как известная российская певица Алла Пугачева второй раз за год покинула страну в знак несогласия с политикой путинского режима по войне в Украине, в Кремле не придумали ничего другого, чем дать указание – снять звезду со всех радиоэфиров. Как сообщают росСМИ, на "Русском радио" заявили, что песни Пугачевой не ставят уже очень давно. Конечно же, никто публично не стал признавать, что всему виной политика. На радио аргументировали такую позицию тем, что Примадонна российской эстрады давно уже не радует публику новыми композициями. 

В России придумали, как отомстить Пугачевой за антипутинскую позицию

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

В "Русской медиагруппе" отметили, что запросы российской аудитории могут и быть, а вот обратной связи нет. Исполнительница уже давно не радует свои поклонников новыми шлягерами.

"Европейская медиагруппа" сообщила, что плей-листы формируются с учетом чартов, хит-парадов и мнений фокус-групп. Алла Пугачева сегодня не есть той исполнительницей, которая популярна среди слушателей. К тому же она давно не выпускала новые композиции, которые были бы интересны широкой аудитории. В основном звезду знают по старым хитам, которым уже очень много лет, но в рейтинге они занимают далеко не первые позиции.

А вот в эфире "Ретро FM" звучали песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.

Стоит отметить, что перед стартом нового учебного года внезапно в Россию вернулась Алла Пугачева с детьми, но без супруга Максима Галкина. Тогда исполнительница объяснила свое возвращение тем, что детям нужно готовиться к новому учебному году и идти в школу. Вот только надолго Примадонна в РФ не задержалась. Она забрала со школы документы детей и даже выставила дом на продажу, со временем покинув Россию.

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