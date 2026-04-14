В России заговорили о возвращении Аллы Пугачевой в канун дня рождения: что известно

Информация о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию в ближайшее время не соответствует действительности. Как заявила официальный представитель артистки Елена Чупракова в комментарии для ТАСС, "Алла Пугачева не планирует приезжать в Россию".

Алла Пугачева

Ранее в медиа пространстве начали активно распространяться сообщения о том, что певица якобы намерена посетить страну 15 апреля. Журналисты предполагали, что визит может быть приурочен к личному празднику звезды, "в том числе по случаю дня рождения".

Однако официальная сторона отрицает любые планы поездки, ставя точку в обсуждениях вероятного появления Примадонны на родине в ближайшие дни.

