У Росії заговорили про повернення Алли Пугачової напередодні дня народження: що відомо

Інформація про можливе повернення Алли Пугачової до Росії найближчим часом не відповідає дійсності. Як заявила офіційна представниця артистки Олена Чупракова в коментарі для ТАСС, "Алла Пугачова не планує приїжджати в Росію".

Раніше у медіапросторі почали активно поширюватися повідомлення про те, що співачка нібито має намір відвідати країну 15 квітня. Журналісти припускали, що візит може бути приурочений до особистого свята зірки, "у тому числі з нагоди свого дня народження".

Проте офіційна сторона заперечує будь-які плани щодо поїздки, ставлячи крапку в обговореннях імовірної появи Примадонни на батьківщині найближчими днями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Максим Галкін неабияк здивував своїх підписників свіжими кадрами у соцмережах. Артист продемонстрував не лише бездоганне почуття стилю у виборі одягу, а й відмінну фізичну форму, яка стала головною темою для обговорень.

На оприлюднених світлинах шоумен позує з оголеним і помітно накачаним торсом, що викликало хвилю захоплення серед фанатів. У коментарях підписники зазначають, що артист зараз перебуває у своїй найкращій формі за останні роки.

"Це прайм ера Галкіна", — описують фоловери нинішній стан зірки, натякаючи на пік його привабливості. Крім того, за оновлений та "покращений" вигляд підписники дали йому нове прізвисько: у соцмережах гумориста жартівливо звуть "ProMax".