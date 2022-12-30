В России жалуются, что из-за отъезда Пугачевой и компании российский бюджет недополучил миллионы

Самые маститые организаторы концертов в России подвели итоги 2022 года и выяснили, что 30% отечественных звезд, собиравших стадионы, больше не приносят деньги государству-террористу. Они либо уехали сами, не поддерживая путинский режим, либо столкнулись с проблемами на фоне осуждения войны в Украине. Таким образом, компании вынуждены были вернуть клиентам более 500 млн. рублей. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Главными причинами такого развития событий глава "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин считает отъезд артистов из страны и запрет на выступления ряда топовых музыкантов, на концерты которых с удовольствием ходили сотни тысяч россиян.

Среди них: Алла Пугачева и Максим Галкин, осудившие войну и покинувшие РФ, Земфира, группа Little Big, Валерий Меладзе, а также рэперы Oxxximiron и Noize MC. Практически каждого из них признали "иноагентами" и запретили выступать в России.

При этом стоит отметить, что практически никто из упомянутых артистов не льет крокодильи слезы по Родине и тем более по тем заработкам, которые у них были в РФ, ведь все они уже довольно обеспеченные и состоявшиеся люди. Интересно, что в России сомневаются в успехе карманных артистов, которых вырастил Кремль, для продвижения пропаганды. Хотя таких "путинистов" приглашают на все государственные мероприятия и федеральные каналы, стадионы они собирать не могут.

"Вырастить артиста, который сможет собирать тысячи людей на концерт, быстро не удастся. Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге и сколько платят за билеты на его концерт", – сказал Мивин.

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