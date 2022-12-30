В России жалуются, что из-за отъезда Пугачевой и компании российский бюджет недополучил миллионы

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Кравцев Сергей
Самые маститые организаторы концертов в России подвели итоги 2022 года и выяснили, что 30% отечественных звезд, собиравших стадионы, больше не приносят деньги государству-террористу. Они либо уехали сами, не поддерживая путинский режим, либо столкнулись с проблемами на фоне осуждения войны в Украине. Таким образом, компании вынуждены были вернуть клиентам более 500 млн. рублей. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Алла Пугачева. Фото: из открытых источников
Главными причинами такого развития событий глава "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин считает отъезд артистов из страны и запрет на выступления ряда топовых музыкантов, на концерты которых с удовольствием ходили сотни тысяч россиян.
Среди них: Алла Пугачева и Максим Галкин, осудившие войну и покинувшие РФ, Земфира, группа Little Big, Валерий Меладзе, а также рэперы Oxxximiron и Noize MC. Практически каждого из них признали "иноагентами" и запретили выступать в России.
При этом стоит отметить, что практически никто из упомянутых артистов не льет крокодильи слезы по Родине и тем более по тем заработкам, которые у них были в РФ, ведь все они уже довольно обеспеченные и состоявшиеся люди. Интересно, что в России сомневаются в успехе карманных артистов, которых вырастил Кремль, для продвижения пропаганды. Хотя таких "путинистов" приглашают на все государственные мероприятия и федеральные каналы, стадионы они собирать не могут.
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