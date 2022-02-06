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В семье судьи "МастерШефа" произошло горе

У звезды кулинарного шоу "МастерШеф" скончался отец

6 февраля 2022, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В семье Татьяны Литвиновой несколько дней назад произошла трагедия. У судьи популярного телешоу "МастерШеф" 5 февраля ушел из жизни папа. Родному человеку звезды исполнилось 80 лет, причем в последнее десятилетие он очень сильно болел. Об этом Татьяна сообщила в соцсетях.

В семье судьи "МастерШефа" произошло горе

Татьяна Литвинова (фото из открытых источников)

Как отметила убитая горем звезда, ее папа 10 дней не смог дожить до своего 81 года рождения. Через десять лет он пережил 5 инсультов, инфаркт, ампутацию и еще и реанимацию.

Судья телешоу искренне поблагодарила своего папу, который ушел в засветы.

Литвинова благодарит его за подаренную жизнь. За заботы. Даже за черты характера, которые приняла у него – силу и смелость. Рада, что отец гордился ею, потому что она стала такой, как он хотел. Ей нравилось, как ее папа умел радоваться жизни, умел смеяться. Он любил жизнь и вел борьбу с недугом до конца. Был настоящим героем. Ей будет очень не хватать самого родного человека в ее жизни.

Звезда надеется, что там, в засветах, ее папе будет хорошо и выставила дорогую ей общую детскую фотографию с папой и сестрой.

Поклонники в социальных сетях комментируют это печальное событие для звезды.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше внезапно умер 34-летний украинец, снимавшийся в "Танцах со звездами". 21 декабря скончался Георгий (Жора) Королев, известный артист. Он прославился благодаря съемкам в кинокартинах, а также благодаря участию в польских "Танцах со звездами". Сообщается, что к моменту смерти мужчине было всего 34 года. У танцора произошло воспаление сердечной мышцы. В день смерти мужчине резко стало плохо, когда он собирался на тренировку.


 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZmx8-VjFn5/
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