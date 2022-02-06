В семье судьи "МастерШефа" произошло горе

В семье Татьяны Литвиновой несколько дней назад произошла трагедия. У судьи популярного телешоу "МастерШеф" 5 февраля ушел из жизни папа. Родному человеку звезды исполнилось 80 лет, причем в последнее десятилетие он очень сильно болел. Об этом Татьяна сообщила в соцсетях.

Татьяна Литвинова (фото из открытых источников)

Как отметила убитая горем звезда, ее папа 10 дней не смог дожить до своего 81 года рождения. Через десять лет он пережил 5 инсультов, инфаркт, ампутацию и еще и реанимацию.

Судья телешоу искренне поблагодарила своего папу, который ушел в засветы.

Литвинова благодарит его за подаренную жизнь. За заботы. Даже за черты характера, которые приняла у него – силу и смелость. Рада, что отец гордился ею, потому что она стала такой, как он хотел. Ей нравилось, как ее папа умел радоваться жизни, умел смеяться. Он любил жизнь и вел борьбу с недугом до конца. Был настоящим героем. Ей будет очень не хватать самого родного человека в ее жизни.

Звезда надеется, что там, в засветах, ее папе будет хорошо и выставила дорогую ей общую детскую фотографию с папой и сестрой.

Поклонники в социальных сетях комментируют это печальное событие для звезды.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше внезапно умер 34-летний украинец, снимавшийся в "Танцах со звездами". 21 декабря скончался Георгий (Жора) Королев, известный артист. Он прославился благодаря съемкам в кинокартинах, а также благодаря участию в польских "Танцах со звездами". Сообщается, что к моменту смерти мужчине было всего 34 года. У танцора произошло воспаление сердечной мышцы. В день смерти мужчине резко стало плохо, когда он собирался на тренировку.

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