Президент Украины Владимир Зеленский, будучи еще известным комиком и капитаном команды КВН "Квартал 95", имел конфликт с учредителем и ведущим КВН Александром Масляковым. Об этом он рассказывал в 2018 году в интервью Дмитрию Гордону задолго до того, как стал президентом.

Александр Масляков (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что участие в КВН стало для него важным импульсом в жизни. Он выразил благодарность этому шоу за возможности, которые оно ему предоставило, и подчеркнул, что всегда с уважением относился к людям и событиям, способствовавшим его развитию.

Конфликт, по словам Зеленского, возник из-за командного подхода. Масляков предложил ему остаться в Москве работать редактором КВН, при этом настаивал на роспуске команды "Квартал 95". Для Зеленского это было неприемлемо, поскольку он не мог "распустить друзей". В результате его отказа он оказался "в опале" в КВН.

После этого Зеленский вместе со своей командой вернулся в Киев, где основал "Вечерний квартал", что впоследствии стало успешным шоу в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о смерти главного КВНщика России. Бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, известный своей про-путинской позицией, умер в возрасте 82 лет. Информацию о его смерти обнародовали в официальном Telegram-канале КВН.

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года. Как сообщалось ранее, он страдал тяжелой болезнью — неоперабельной опухолью в легких, которая была обнаружена в 2022 году после перенесенного наковсе.

Александр Масляков старший на протяжении многих лет публично поддерживал президента России Владимира Путина и являлся его доверенным лицом на выборах. В 2023 году его сын также приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО", включая разрушенный Мариуполь.

