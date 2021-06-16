В США умерла звезда "Исчезнувшей"

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Ольга Чародий
Американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после
того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Associated Press.
Лиза Бейнс (фото из открытых источников)
Актриса получила травму головы в результате
столкновения с электросамокатом 4 июня, когда перходила дорогу на пешеходном
переходе в западной части Манхэттена.
Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают. Больше всего Бейнс известна по роли матери Эми Данн Мэрибет Эллиотт в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" (2014 год). Кроме того, актриса сыграла в киноленте "Коктейль" с Томом Крузом (1988 год) и сериалах "Мастера секса", "Дорогой доктор", "Хорошая жена", "Отчаянные домохозяйки" и других.
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