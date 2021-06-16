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В США умерла звезда "Исчезнувшей"

Актриса получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом

сегодня, 02:36
Автор:

Ольга Чародий

Американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Associated Press.

В США умерла звезда "Исчезнувшей"

Лиза Бейнс (фото из открытых источников)

Актриса получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня, когда перходила дорогу на пешеходном переходе в западной части Манхэттена.

Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают. Больше всего Бейнс известна по роли матери Эми Данн Мэрибет Эллиотт в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая" (2014 год). Кроме того, актриса сыграла в киноленте "Коктейль" с Томом Крузом (1988 год) и сериалах "Мастера секса", "Дорогой доктор", "Хорошая жена", "Отчаянные домохозяйки" и других.

 Как сообщаем ранее мир остался талантливого американского режиссера и продюсера Монте Хеллмана. Мужчине был 91 год. Монте Хеллман умер 20 апреля в больнице. За день до этого мужчина упал в своем доме и травмировался. Человек навсегда запечатлел себя в мировую историю и стал легендой американского независимого кино. Стоит отметить, что Монте Хеллман был любимым режиссером Квентина Тарантино, ведь он спродюсировал его режиссерский дебют "Бешеные псы". Знаменитость родилась в 1929 году в Нью-Йорке. Мужчина с молодого возраста изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографию в Лос-Анджелесе. Монте Хеллман запомнился фильмами "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда". В свое время Монте Хеллман помог запустить карьеру Квентина Тарантино. Читайте больше в  нашем материале. 



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Источник: https://apnews.com/article/lisa-banes-hit-run-4ca3041b5608a1f7ed4975c9ced5add0
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