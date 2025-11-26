Вайкуле разгромили из-за исполнения украинской рождественской песни: детали скандала

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, длительное время работавшая в российском шоу-бизнесе и поддерживавшая тесные отношения с его представителями, на этот раз удивила появлением в украиноязычном проекте. Певица, которую часто называют поклонницей Украины и "хороших россиян", исполнила известную рождественскую композицию "Щедрик", что неожиданно повлекло за собой волну споров в соцсетях.

Фото: из открытых источников

По случаю грядущих зимних праздников сеть супермаркетов АТБ представила новую рекламную кампанию. Центральной фигурой ролика стала Лайма Вайкуле, которая на видео поет "Щедрик" в оригинальной рождественской аранжировке. Съемки проходили на морском побережье, а компанию артистке составили латвийский хор и танцевальный коллектив. Они исполняют музыкальные и хореографические номера, создавая праздничную атмосферу. В кадре Вайкуле появляется в белой пушистой шубе и характерном головном уборе.

В конце видео, размещенного на Instagram-странице АТБ, авторы выражают благодарность Лайме, латвийским артистам и всему народу Латвии, напоминая о приближении Рождества.

Однако появление Вайкуле в украинской рекламе вызвало оживленную дискуссию. Часть пользователей подвергла сомнению целесообразность избрания именно этой певицы для поздравления украинцев. Комментаторы напомнили о ее прежних связях с российскими артистами и участии в проектах, где фигурируют так называемые "хорошие русские". В частности, пользователи вспомнили ее фестиваль в Юрмале, где нередко выступают российские звезды, а украинские артисты раньше даже отказывались участвовать из-за репутационных рисков.

"Так нас приветствуют рекламой с Лаймой, которая, по сути, является послом "хороших русских"? Фестиваль в Юрмале вообще о "дружбе народов". Помню, что несколько лет назад был скандал — наши артисты отказались ехать", — написали в комментариях.

Как уже писали "Комментарии", латвийская певица Лайма Вайкуле вновь высказала свою четкую позицию по поводу полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и поделилась мнениями об отношении к русскому языку.