Вайкуле розгромили через виконання української різдвяної пісні: деталі скандалу

Латвійська виконавиця Лайма Вайкуле, яка тривалий час працювала в російському шоу-бізнесі та підтримувала тісні стосунки з його представниками, цього разу здивувала появою в українськомовному проєкті. Співачка, яку часто називають прихильницею України та "хороших росіян", виконала відому різдвяну композицію "Щедрик", що несподівано спричинило хвилю суперечок у соцмережах.

Фото: з відкритих джерел

З нагоди прийдешніх зимових свят мережа супермаркетів АТБ презентувала нову рекламну кампанію. Центральною фігурою ролика стала Лайма Вайкуле, яка на відео співає "Щедрик" в оригінальному різдвяному аранжуванні. Зйомки відбувалися на морському узбережжі, а компанію артистці склали латвійський хор і танцювальний колектив. Вони виконують музичні та хореографічні номери, створюючи святкову атмосферу. У кадрі Вайкуле з’являється в білосніжній пухнастій шубі та характерному головному уборі.

Наприкінці відео, розміщеного на Instagram-сторінці АТБ, автори висловлюють подяку Лаймі, латвійським артистам та всьому народу Латвії, нагадуючи про наближення Різдва.

Однак поява Вайкуле в українській рекламі викликала жваву дискусію. Частина користувачів поставила під сумнів доцільність обрання саме цієї співачки для привітання українців. Коментатори нагадали про її колишні зв’язки з російськими артистами та участь у проєктах, де фігурують так звані "хороші руські". Зокрема, користувачі згадали її фестиваль у Юрмалі, де нерідко виступають російські зірки, а українські артисти раніше навіть відмовлялися брати участь через репутаційні ризики.

"То нас вітають рекламою з Лаймою, яка, по суті, є амбасадоркою “хороших руских”? Фестиваль у Юрмалі взагалі про “дружбу народів”. Пам’ятаю, що кілька років тому був скандал — наші артисти відмовилися їхати", — написали в коментарях.

Як вже писали "Коментарі", латвійська співачка Лайма Вайкуле знову висловила свою чітку позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, та поділилася думками про ставлення до російської мови.